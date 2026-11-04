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Direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić, koji je uhapšen zbog sumnje na pranje novca, u poslednjem imovinskom izveštaju prijavio je dva automobila - "škodu feliciju" iz 1996. i "nisan tidu 1.6 visia" iz 2008. godine.

Prema podacima iz izveštaja koji je krajem marta 2025. godine podneo Agenciji za sprečavanje korupcije, Jugoslav Nikolić je oba vozila stekao kupovinom. Jedan automobil proizveden je pre skoro tri decenije, dok je drugi iz 2008. godine.

Foto: RINA

Reč je o modelima koji pripadaju različitim automobilskim generacijama i klasama.

"Škoda felicija" bila je jedan od prepoznatljivih automobila na našim putevima tokom devedesetih, dok je "nisan tida" model koji je japanski proizvođač ponudio početkom dvehiljaditih.

škoda felicija Foto: Mino Surkala/Shutterstock

U imovinskoj karti nisu navedene procenjene vrednosti vozila, već samo njihova marka, model, godište i način sticanja.

Nisan tida 1.6 visia Foto: nitinut380/Shutterstock

U imovinskoj karti koju je podneo krajem marta 2025. godine, direktor RHMZ prijavio je mesečnu platu od 370.000 dinara, ali i bankarsku štednju.

Kada je reč o nekretninama, na njegovo ime se zvanično vode samo dvosoban stan od 66 kvadrata, u kom je suvlasnik, i garažno mesto od 13,5 kvadrata - za koje je navedeno da su stečeni kupovinom.

Uhapšeni i supruga i sin

Podsetimo, po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici Službe za borbu protiv korupcije uhapsili su juče direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) Jugoslav Nikolić (71), a prema nezvaničnim informacijama, uhapšeni su i njegova supruga O. N. (71), kao i sin Đ. N. (45).

Kako je Kurir pisao, uhapšeni su zbog postojanja osnova sumnje da su u periodu od novembra 2019. godine do novembra 2024. godine u Beogradu, Čačku, Užicu, Bajinoj Bašti i Crnoj Gori izvršili prenos i konverziju imovine u ukupnom iznosu od najmanje 650.000 evra sa znanjem da ona potiče od kriminalne delatnosti, a u nameri da prikriju njeno nezakonito poreklo.

Svim osumnjičenima se na teret stavlja krivično delo Pranje novca iz člana 245 stav 2 u vezi stava 1 Krivičnog zakonika, a J.N. i krivično delo neprijavljivanje imovine i prihoda ili davanje lažnih podataka o imovini i prihodima iz člana 101 Zakona o sprečavanju korupcije.

Osumnjičeni za pranje novca

Foto: Printscreen/RTS

Postoje osnovi sumnje da je J.N. u navedenom periodu izvršio gotovinske uplate novca, za koji nema poreklo u prihodima, u ukupnom iznosu od 41.878.195,00 dinara, 43.150,00 evra i 44.760,00 švajcarskih franaka na svoje račune otvorene u jednoj banci, te je kupovao nekretnine u Beogradu, Užicu i Crnoj Gori.

Pri tome, u pogledu navedenog uvećanja svoje imovine nije podnosio izveštaje o bitnim promenama imovine Agenciji za sprečavanje korupcije, kao javni funkcioner - direktor RHMZ, što je bio dužan da čini u skladu sa članom 69. Zakona o sprečavanju korupcije.

O.N. je, kako se sumnja, u peridou od juna 2021. godine do 2023. godine izvršila prenos novca od najmanje 227.548,00 evra za koji nema poreklo u zakonitim prihodima, na ime kupovine više nekretnina-stanova, garažnog mesta, te poslovnog prostora u Čačku i Crnoj Gori.

Đ.N. je, kako se sumnja, u junu 2021. godine izvršio prenos novca od najmanje 1,5 miliona dinara na ime kupovine stana u Crnoj Gori.

Takođe postoje osnovi sumnje da su J.N. i O.N. su 22. novembra 2024. godine u Čačku i 28. novembra 2024. godine u Crnoj Gori izvršili prenos imovine sa znanjem da ta imovina potiče od kriminalne delatnosti, u nameri da se prikrije njeno nezakonito poreklo, tako što su u Čačku kod javnog beležnika zaključili ugovor o ustupanju i raspodeli imovine za života kojim su ustupili Đ.N. sva svojinska prava koja imaju na više stanova, garažnih mesta i katastarskih parcela, kao i jednom poslovnom prostoru.