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Novo limitirano izdanje specialty kafe predstavljeno je na ekskluzivnom događaju u Beogradu, gde su gosti kroz demonstraciju prženja i vođenu degustaciju otkrili koliko znanja, umeća i strasti stoji iza svake šoljice vrhunske kafe.

Ljubitelji specialty kafe okupili su se u Java Roastery kafeteriji na Banovom brdu povodom predstavljanja novog limitiranog izdanja Java Coffee Costa Rica Limited Edition. U atmosferi posvećenoj istraživanju novih ukusa i kulturi ispijanja kafe, Java Coffee je predstavila novu 100% Single Origin arabiku koja donosi autentičan karakter Kostarike i poziva na otkrivanje novih dimenzija omiljenog napitka.

Poreklom iz planinskih predela Kostarike, gde nadmorska visina, obilje sunca i tropska klima stvaraju izuzetne uslove za uzgoj kafe, ova arabika donosi bogatstvo ukusa karakteristično za jedno od najcenjenijih svetskih podneblja specialty kafe.

Foto: Badem Media

Pažljivo odabrana zrna sorti Caturra i Catuai srednje su pržena kako bi se istakao njihov prirodni aromatični potencijal. Rezultat je uravnotežena i izuzetno aromatična šoljica espressa u kojoj se prepliću sveže aromatične note limete i cvetnog meda, zaokružene nežnim tonovima badema i kakaa. Od zrna do šoljice: Kada kafa postaje iskustvo

Poseban deo događaja bio je posvećen otkrivanju procesa koji stoji iza nastanka vrhunske specialty kafe. Kroz demonstraciju prženja uživo i vođeni cupping, profesionalnu metodu degustacije i ocenjivanja kafe, gosti su imali priliku da iz prve ruke upoznaju različite faze njenog nastanka. Kroz ovo iskustvo vodio ih je Jovan Zdravković, osnivač Java Coffee, koji je približio značaj porekla, odabira zrna i preciznog procesa prženja u oblikovanju konačnog ukusa. Gosti su saznali kako se procenjuju aroma, kiselost, telo i kompleksnost kafe, ali i koliko male razlike u procesu pripreme mogu uticati na doživljaj svake šoljice.

Foto: Badem Media

„Svaka kafa ima svoj karakter, a naš zadatak je da ga prepoznamo i kroz proces prženja istaknemo na najbolji mogući način. Costa Rica nas je privukla svojom aromatičnom kompleksnošću i izuzetnim balansom ukusa. Želeli smo da kroz ovo limitirano izdanje ljubiteljima kafe približimo jedno posebno podneblje, ali i pokažemo koliko pažnje i znanja stoji iza svake šoljice specialty kafe“, istakao je Jovan Zdravković, osnivač Java Coffee. Strast prema kafi koja ne poznaje granice Lansiranje novog limitiranog izdanja nastavak je filozofije Java Coffee brenda, koji kroz istraživanje različitih podneblja, pažljiv odabir zrna i posvećenost procesu prženja nastoji da približi bogatstvo specialty kafe sve široj publici. Iako je danas deo Atlantic Grupe, Java Coffee zadržala je svoj autentičan craft karakter, spajajući stručnost i posvećenost karakteristične za male pržionice sa mogućnostima daljeg razvoja brenda.

„Specialty kafa predstavlja mnogo više od samog proizvoda. Ona donosi kulturu, znanje i potpuno drugačiji pristup uživanju u kafi. Kroz Java Coffee želimo da nastavimo da razvijamo ovu kategoriju, približimo je novim potrošačima i ponudimo im priliku da istražuju različita podneblja i ukuse. Limitirana izdanja poput Costa Rice važan su deo te priče jer nam omogućavaju da stalno donosimo nešto novo i drugačije“, izjavio je Marko Vukčević, direktor prodaje espresso kafe u Atlantic Grupi.

Foto: Badem Media

Veče posvećeno novim ukusima i dobrom društvu

Nakon predstavljanja nove kafe i interaktivnog dela programa, druženje u Java Roastery kafeteriji nastavljeno je u opuštenoj atmosferi, uz muziku DJ-a, pažljivo odabrane zalogaje, poslastice i prigodne poklone. Među gostima događaja bili su predstavnici medija, influenseri i ljubitelji specialty kafe, uključujući Nichim, Tina Grabež, Aljona, Stefan Timotijević i KataVux, koji su imali priliku da među prvima degustiraju novo limitirano izdanje. Java Costa Rica Limited Edition, u pakovanju od 250 grama, dostupna je u ograničenim količinama u Java kafeterijama. Novim izdanjem Java Coffee još jednom potvrđuje svoju posvećenost istraživanju sveta specialty kafe, podsećajući da se iza svake dobre šoljice krije mnogo više od ukusa – priča o poreklu, znanju i strasti prema kafi.