DRAGICU NIKOLIĆ NAPALI KRITIČARI: Ona je čisti amater! Mozaik joj je nikakav, nek se školuje ili druži s mozaičarima

Dragica Nikolić, supruga bivšeg predsednika Srbije Tomislava Nikolića, pored toga što je nedavno izabrana za počasnog člana ULUS, izložila je svoj rad na Prvom bijenalu savremene crkvene umetnosti u Paviljonu „Cvijeta Zuzorić“!

Mada je za tu izložbu konkurisalo oko 150 umetnika, a žiriranje prošlo 95 autora, centralno mesto u galeriji zauzeo je upravo mozaik Presvete Bogorodice bivše prve dame, smešten baš nasuprot video-bimu na kom se emituje prilog o njenom suprugu i crkvi koju je sagradio u rodnoj Bajčetini.

Sud časti KRŠENJE PROCEDURA ULUS

Dramska spisateljica Biljana Srbljanović je zaključila da nisu ispoštovane procedure ULUS za imenovanje Dragice Nikolić za počasnog člana tog udruženja: - Pročitala sam statut ULUS - stvar je proceduralno ista kao i za „obične“ članove - mora da te izabere Skupština ULUS. Za normalne članove umetnički uslovi treba da se ispune, za počasne stvar je arbitrarna, predloži te UO, zbog nekih tamo, samo njima znanih „doprinosa“, ali ipak mora da te bira Skupština... a nje godinama nije bilo. Dragica, dakle, nije izabrana za počasnu članicu i tu je stvar jasna. ULUS, ako drži do sebe, mora da pozove na odgovornost svoj UO.

Prljav materijal



Sve to izazvalo je lavinu negativnih komentara među uglednim i profesionalno dokazanim umetnicima, koji osporavaju kako njen izbor za počasnog člana ULUS tako i umetičku vrednost njenog mozaika, uz ocenu da ima dosta propusta i da bi Nikolićeva žena morala još mnogo da se obrazuje.

- Bio sam na izložbi. Video sam mozaik i to, prosto, nije dobro urađeno. Ima ne samo dosta već i velikih propusta. Dragica Nikolić mora još dosta da uči, školuje se ili makar da se druži s mozaičarima kako bi joj dali savet i pokazali kako se zapravo radi. Ima toliko novca da je mogla makar da kupi zlatne kockice, a ne neki materijal koji je prljav - priča za Kurir istoričar umetnosti Nikola Kusovac i ističe da ne vidi u tom radu kvalitetno umetničko delo koje zaslužuje da se nađe na izložbi.

- Nije na nekom visokom nivou. Možda je mozaik htela da radi za crkvu u Bajčetini, na tom radu nema naziv. To jeste najverovatnije Bogorodica, ali mogla bi da bude i Sveta Petka ili bilo koja druga svetica. Ne bih do kraja analizirao rad jer ne treba ići tenkom na komarca - navodi Kusovac i dodaje da to što je Nikolićka izabrana za počasnog člana ULUS ne podrazumeva da može da izlaže na svim izložbama:

- Razne stručne komisije pregledaju radove pre nego što se oni izlože u nekoj galeriji. Zato neki članovi ULUS čekaju i po nekoliko godina da izlože radove. Ali ULUS sad jedva preživljava i svakome ko im pruži „malo ljubavi“, novca, oni se zahvale, pošto nemaju drugi način, imenovanjem za počasnog člana.



Izložena mimo žirija



Bivši predsednik ULUS, sada član UO Dušan Rusalić nedavno je na indirektan način potvrdio da je Dragica Nikolić izabrana za počasnog člana ULUS zbog pokroviteljstva donatorske večere 2014, kad je fondacija tada prve dame otkupila radove u vrednosti od više od dva miliona dinara.

- Pomogla je ULUS u dva najkritičnija trenutka i omogućila udruženju da nastavi da funkcioniše. Ona se amaterski bavi mozaikom, što je veliki razlog da se donese odluka da postane počasni član ULUS - izjavio je Rusalić i naveo da je za njih ranije Ministarstvo kulture izdvojilo samo 500.000 dinara, a za operativne troškove „Cvijete“ i Galerije ULUS u Knez Mihailovoj potrebno je obezbediti 380.000 dinara na mesečnom nivou.

Iskustvo RADILA NA IKONOSTASU MANASTIRA VOLJAVČA

Neposredno pošto je Tomislav Nikolić postao predsednik Srbije 2012, javnost je saznala da se njegova supruga Dragica bavi ikonopisanjem i slikanjem. Objavljeno je tada da je „dugo aktivno radila“ na restauraciji ikonostasa u manastiru Voljavča, na obroncima Rudnika, kao i da obožava da oslikava uskršnja jaja.

