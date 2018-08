LEKARIMA I PROFESORIMA NAJVEĆE POVEĆANJE PLATA: Evo koliko će zarađivati nastavnici, medicinske sestre, doktori...

Najveća prosečna primanja u državnom sektoru Srbije sada imaju zaposleni u policiji, čak 40 odsto iznad republičkog proseka, sledi odbrana, dok su zaposleni u zdravstvu najviše zakinuti.

Ova neravnoteža u zaradama biće sistemski ispravljena od sledeće godine kroz reformu sistema plata, a tačne iznose novih primanja oko 470.000 zaposlenih u zdravstvu, prosveti, policiji i državnoj administraciji saznaćemo krajem septembra, do kada će biti utvrđeni novi koeficijenti i osnovice za obračun i isplatu zarada.

- Zaposleni u javnim službama će, nakon usvajanja uredbe o koeficijentima, koju očekujemo da bude krajem septembra, znati početni koeficijent za obračun i isplatu plate radnog mesta na koje je zaposleni raspoređen, dok će se iznos plate znati nakon utvrđivanja visine osnovice krajem godine, usvajanjem zakona o budžetu - poručili su za Kurir iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu (MDULS).

Objašnjavaju da će će nov sistem odrediti ko, koliko i za koji posao treba da zarađuje.

- Na osnovu prostora u budžetu Srbije, plate će po novom sistemu rasti. Plate se nikome neće smanjiti! - uveravaju iz MDULS.

Prema najavi ministra finansija Siniše Malog, budžet Srbije za 2019. biće kreiran do polovine septembra i dolaska delegacije MMF u Beograd, što znači da će tada biti poznata i visina osnovice za obračun plata, a čiji se iznos utvrđuje množenjem osnovice i koeficijenta.

Pomoć u formiranju pravednijeg sistema zarada Vladi je ponudio Fiskalni savet Srbije kroz analizu stanja i smernica za reformu plata, a koja je pokazala da najveća povećanja zaslužuju zaposleni u zdravstvu i prosveti. Prema najnovijim istraživanjima Fiskalnog saveta, prosečna primanja u sektoru zdravstva u ovoj godini iznosiće oko 55.000 dinara, što je za preko 30 odsto manje od primanja zaposlenih u MUP. U najgorem položaju su lekari, naročito specijalisti.

Rukovodeći se načelom da najveće povećanje treba da dobiju oni koji zaostaju sa zaradama, Fiskalni savet je predložio nove koeficijente i iznose osnovnih zarada po radnim mestima u državnom sektoru, koje možete pogledati u tabeli.

Tabela - Predlog Fiskalnog saveta za osnovne zarade

Radno mesto Od 2019. Sadašnja

Pomoćnik ministra 140.000 130.000

Rukovodilac u službi Vlade 90.000-110.000 70.000

Savetnik u državnoj upravi 37.000-90.000 35.000-100.000

Referent u državnoj upravi 27.500-40.000 25.000-40.000

Policijski inspektor 42.500-55.000 45.000-50.000

Policijski službenik 30.000-42.500 40.000

Nastavnik u visokoškolskom obrazovanju 75.000-100.000 65.000-80.000

Nastavnik u srednjem obrazovanju 45.000-55.000 40.000-50.000

Nastavnik u osnovnom obrazovanju 45.000-55.000 40.000-50.000

Vaspitač u predškolskoj ustanovi 40.000-55.000 40.000-50.000

Učitelj 40.000-50.000 40.000

Doktor specijalista i supspecijalista 90.000-110.000 65.000-80.000

Doktor medicine 75.000-88.000 65.000

Medicinska sestra 40.000-47.500 40.000-45.000

Tehničko osoblje u zdravstvu 28.000-38.000 25.000-40.000



BRANKO RUŽIĆ

NIKOM NEĆE BITI MANJA PLATA

foto: Zorana Jevtić



Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da će sa uvođenjem novih platnih grupa i razreda od 1. januara 2019. visina plata u javnim službama zavisiti od šest kriterijuma - složenosti posla, kompetentnosti, odgovornosti, autonomije u poslu, komunikacije i uslova rada. On potvrđuje da nikome neće biti smanjene plate, čak i ako platni razred to zahteva:

- Dakle, zadržavamo zatečene plate, dok ih zaposleni s nižim platama ne sustignu - rekao je Ružić i dodao da se sada ne može govoriti o procentima za povećanje plata lekara, nastavnika i ostalih zaposlenih u javnim službama, a da će konkretnije informacije biti poznate do kraja godine.