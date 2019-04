VOZAČI, KREĆE AKCIJA POLICIJE Ove dve stvari će posebno kontrolisati, a kazne su drakonske!

U narednom periodu sprovodiće se pojačana kontrola alkoholisanosti vozača rekao je potpukovnik MUP-a Boban Milinković, zamenik načelnika Uprave Saobraćajne policije. Podaci pokazuju da je u vreme praznika povećan broj vozača koji voze pod dejstvom alkohola.

Boban Milinković je rekao da se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja od popodnevnih časova i da će to trajati do večernjih sati. Dodaje da se gužve očekuju na auto-putevima i na Ibarskoj magistrali.

Milinković apeluje da vozači imaju strpljenja i poručuje da će policija preduzeti sve mere regulisanja saobraćaja kako bi sprečila formiranje većih kolona.

Međutim, ističe da su kolone neminovne kada se veliki broj automobila nađe na putu u kratkom vremenskom roku. Rekao je da bi trebalo izbegavati preticanja koja su izuzetno rizična.

„Nema razloga da se žuri, bitno je da svi praznike provedemo bezbedno“, istakao je Milinković gostujući u Jutarnjem programu RTS.

Izneo je zabrinjavajući podatak da je tokom uskršnjih praznika broj vozača koji je pod dejstvom alkohola dvaput veći od godišnjeg proseka a tokom prvomajskih praznika triput veći.

Najavio je da policija od sutra kreće u sedmodnevnu akciju pojačane kontrole alkoholisanosti vozača i korišćenja pojaseva na svim sedištima.

„Kontrole će biti brze, nastojaćemo da ne zadržavano učesnike u saobraćaju a da iskontrolišemo što veći broj vozača“, naveo je Milinković.

Ističe da su kazne, u zavisnosti od nivoa alkoholisanosti, od 10.000 dinara do kazne zatovora od 30 do 60 dana i 120.000 do 140.000 dinara, plus zabrana upravljanja motornim vozilom od devet meseci.

Međutim, poručuje da je bolje da policija isključi nekog vozača iz saobraćaja nego da on izazove nezgodu jer kada se izazove nezgoda pod dejstvom alkohola polisa osiguranja ne važi i vozač svu štetu mora da plati iz svog džepa. I kazne su znatno veće ako se nezgoda izazove pod dejstvom alkohola.

„To je ono o čemu treba razmišljati, o porodici, sebi i drugim učesnicima u saobraćaju“, ističe Milinković.

Kaže da godišnje više od 100 ljudi u Srbiji pogine zbog vožnje pod dejstvom alkohola i da je svest vozača o tome niska.

