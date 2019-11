SVETOM VLADAJU SILOVATELJI I UBICE: Vedrana Rudan osula paljbu po moćnicima koji ostaju nekažnjeni za svoje zločine

Ona u tekstu na svom blogu primećuje da su devojčice mučene i silovane dok ih je pokojni milijarder Džefri Epstajn podvodio “ekipi ocvalih mužjaka”, među kojima je bio i britanski princ Endrju. Njen autorski tekst prenosimo u celosti: S vremena na vreme zlostavljanje žena postane tema čak i u Hrvatskoj. Kad neki mužjak baš ono pop**di pa ženi izvuče grkljan kroz rupu gde joj je nekad bilo oko, mlade žene krenu na ulicu, guraju kolica, pevaju, na pozornici aktivistkinje dižu šačice u vazduh… Poručujemo svetu, i mi smo civilizovani, i mi smo protiv nasilja onako kako je to… Onako kako su to… Evropa i Amerika. A kako je to Evropa protiv nasilja? Pratite li možda sad već “Slučaj Endrju”? Endrju je najdraži sin kraljice Elizabete Druge. Njezini sinovi i unuci uglavnom su poznati po tome što se bave dobrotvornim radom, a njihove bolje polovine nošenjem haljina.

Za svaku je pohvalu što prinčevi koji ne bi trebali baš ništa raditi ipak, je li, rade. Fotkaju se s gladnim crnčićima, jedan je princ otišao tako daleko da je čak s ženom boje blede čokolade dobio dete. Prinčevi otvaraju sirotišta, škole, pomažu deci koja su rano izgubila mamu i onoj koja imaju psihičkih problema… Ako budem još nabrajala doći će vam suze na oči. A onda ovo s onim Endrjuom? I to baš u vreme kad je pokret #MeToo skrenuo slepom svetu pažnju na činjenicu da ni jedna žena u Americi ne može uspeti ako ne da p***e. Neverovatno! J***š talent, trud, obrazovanje. Širi noge, maco! Onaj Endrju! Princ se godinama družio s američkim milijarderom, zvao se Džefri Epstajn. Čovek se bavio podvođenjem maloletnica. Imao je svoje ostrvo, avion, lovce na komade i mušterije. Mušterija mu je bio, između ostalih, i Klinton. Čitava je ekipa ocvalih mužjaka j***la devojčice koje su bile mlađe od njihovih ćerki. Te su cure progovorile, detaljno opisale gde su se j***le, jedna je rekla da se princ Endrju jako znoji dok k***e. O Klintonu se manje čuje. Doduše, o njegovom je k***u sve rekla Monika Levinski. Klintonova žena opet će ući u trku za predsednicu Amerike. Kad je afera s njenim mužem i Monikom bila na vrhuncu, Klinton je rekla da je Monika “bila punoletna”, pa “mora odgovarati za svoje postupke”.

Nadam se da će babuskara opet pop***ti. Tramp je u odnosu na nju, kako su nekad govorili ljudi s ovih prostora, “dom kulture s vodoskokom”. I tako, devojčice su na ostrvima, u hotelima i dvorcima opušteno mučili i Endrju i Klinton. Što se dogodilo princu i Bacaču Bombi s Osiromašenim uranijumom na Balkan? Hoće li biti osuđeni na dugogodišnju robiju? Ha, ha! Klinton mudro ćuti, jednom je previše s**o pa se opekao. Endrju je izazvan svremirskom glupošću, geni su neumoljivi, to mu je od sifilisom razorenog pretka Henrika Osmog, dao intervju BBC-u. Rekao je da se on za vreme seksa ne znoji, nikad nije video “damu” koja ga optužuje, baš u vreme koje cura navodi kao “vreme radnje” on je jednu od svojih devojčica vodio na picu. Čak je i kraljici Elizabeti navikloj na sva silna sr**a što su joj do sada radila deca ovoga puta prekipelo. Endrju više nikome neće pomagati, ni biznisom se neće baviti, on se “povukao”, a kraljica je njegovo “povlačenje” prihvatila. Klinton? Onaj podvodač je u samici u kojoj je bio dvadeset i četiri sata pod posebnom kontrolom “počinio samoubistvo”. Kome je, dok su ga vešali o kuku, vikao: “Milost, gospodo”, nikad nećemo saznati.

Endrjuu i Klintonu koje bi zbog svega što su učinili takođe trebalo obesiti o kuku ništa se neće dogoditi. Cure koje u vreme mučenja nisu bile punoletne u međuvremenu su to postale. A kad si “punoletna”, što bi rekla Klinton, ko te j**e. Svetom vladaju silovatelji i ubice. Cure na koje oni bace oko nemaju šanse. Sve je ovo odavno poznato, mene smeta drugo. Kad neki gad u Hrvatskoj siluje ili ubije curicu portali ga odmah proglase “monstrumom” i “Balkancem”. Nije fer. On je naš princ, on je Klinton. Jesu li žene danas u Evropi i Americi ljudska bića? Nisu. Naše unuke su spremište sperme naših gospodara. Tako je bilo. Tako jeste. Tako će ostati.

