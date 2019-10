VEDRANA RUDAN BESNA POSLE STRAVIČNOG SLUČAJA SILOVANJA U HRVATSKOJ: Ja sam sad toliko luda da bih im svima sprašila metak u glavu!

Hrvatsku je potresao stravičan slučaj devojčice (15) koju je grupno silovalo 7 mladića i to mesecima, a najviše je začudio i potez sudije koji je te mladiće oslobodio.

Već nekoliko dana zbog odluke suda traju negodovanja i bes običnih građana.

Tim povodom se oglasila i kolumnistkinja Vedrana Rudan, a tekst "Siluj Hrvatski" prenosimo u celosti.

"Kako piše Slobodna Dalmacija, sedam mladića iz "okoline Zadra" mesecima je silovalo maloletnu devojku koja živi u istom mestu u kome žive i silovatelji. Sedam monstruma iz "okoline Zadra" sistemski je uništavalo život jedne devojčice, policija ih je privela, roditelji i rodbina su ispred policijske stanice protestovali zbog hapšenja njihovih najmilijih, sudija istrage Županijskog suda u Zadru Ivan Marković pustio ih je na slobodu.

Ništa od ovoga nije u hrvatskim medijima PRELOMNA VEST. To sve govori o Hrvatskoj danas. Lepa Naša je odvratna, bešćutna zemlja puna nasilja i nepravde. Ženomrzačka do boli.

Da smo normalna zemlja premijer bi se oglasio na ovu temu. Da smo normalna zemlja ministar pravosuđa rekao bi nam da Član 123, stav 1 Zakona o krivičnom postupku govori u kojim se slučajevima uhapšeni može pritvoriti.

Istražni zatvor se određuje zbog mogućnosti bekstva, zbog uticaja na svedoke i oštećene, mogućnosti ponavljanja dela, kad su okolnosti dela tako teške da bi moglo doći do uznemiravanja javnosti.

Naravno da bi nam ministar pravosuđa, uzimajući u obzir činjenicu da ovaj zločin jeste "uznemirio javnost", bar onu normalnu, morao objasniti zašto su silovatelji na slobodi.

Sve bi to tako trebalo da bude da ne živimo gde živimo. Niko nije digao glas zato jer smo eutanazovani. Sve dosadašnje vlasti zlostavljaju nas već gotovo trideset godina, mi koji nismo zločinci patimo od kolektivnog posttraumatskog sindroma. Zato će nas i ovaj zločin koji normalnim ljudima ledi krv u žilama ostaviti hladnima.

Možda će neko udruženje za zaštitu žena podići glas, naša skockana borkinja za ženska prava sigurno će nekome dati izjavu, premijer će ćutati, ministar pravosuđa… Bože, koliko mi se gadi, gadi, gadi, gadi čitati ovakve vesti, sedeti kod kuće i biti nemoćna.

Koga briga šta ja pišem? Je li mi lakše kad napišem ovakav tekst? Kao, digla sam glas, ipak sam rekla? Rekla sam, pa šta?

Ja sam baka, ja sam nana, ja imam UNUKU. Ja imam unuku koja živi u ovakvoj Hrvatskoj. Ja imam unuku koja će uskoro izaći sama iz kuće i krenuti na neko druženje. Ja imam unuku koja će na nekoj žurci upasti ekipi u oko jer ima smeđu kosu, kratku suknju i zelene oči. Ja imam unuku koju će ekipa, zato jer živi u Hrvatskoj, "okolina Zadra" nije jedini prokleti hrvatski kraj, silovati.

Ma, ne morate mi verovati. Nema tog sudije istrage čija bi me odvratna odluka uznemirila. Nema tog hrvatskog suda pred kojim bi moja unuka pričala svoju priču dok bi joj se silovatelji cerekali u lice. Nema tih "roditelja i rodbine" koji bi me uverili da je moja unuka kriva jer nosi kratku suknju i ima zelene oči.

Dragi moji, verovali vi meni ili ne, ja sam toliko luda da bih, da sam na mestu nane one devojčice, sve te monstrume pobila. Ma, sprašila bih im metak u glavu. Doduše, kad sam na tu temu pričala s ocem moje unuke i kad sam mu rekla šta bih učinila da se mojoj unuci tako nešto dogodi, on me smirio.

"Nana, vaša unuka ima oca. Ne kupujte pištolj", napisala je Rudan.

Kurir.rs/Rudan.info

Kurir