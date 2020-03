SVI KOJU DOPUTUJU U SRBIJU IDU U IZOLACIJU: Od 14 do 28 dana ne smeju da izlaze napolje, KAZNA DO 3 GODINE ZATVORA!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, posle proglašenja odluke o vanrednom stanju, rekao je da je zamolio za pomoć predsednika Kine Si Djipinga, garantujući mu vekovno čelično prijateljstvo sa malom Srbijom.

- Tražili smo sve od Kine čak i da nam pošalju lekare. Ne smemo da dozvolimo ulaz u bolnice i zato će bolnice čuvati vojska. Neće biti napadani lekari, neće moći da uđe ko god hoće u bolnice. Videćete vojsku pored najvažnijih objekata, najavio je.

Policija, prema njegovim rečima, će da radi težak posao - nadzor nad izolacijom.

Onaj ko bude prekršio naredbu o izolaciji dobiće tri godine zatvora, najavio je on.

"Onima kojima je nadležna služba rekla 14 dana, ili onima koji dolaze iz Italije i drugih žarišta 28 dana, a koji su naši državljani i ne poštuju tu odluku o izolaciji biće kažnjeni sa do tri godine zatvora. Samo da ljude upoznam sa zakonom", dodao je Vučić.

Kazao je da je preduzeto još mnogo mera, a mnoge će se menjati i dopunjavati iz dana u dan.

"Biće teško, ali što budemo disciplinovaniji imaćemo veću šansu da živote naših starijih, naših roditelja sačuvamo. A to se odnosi posebno na one koji imaju neku vrstu imuno insuficijencije, kardio vaskularnebolesnike, visokog krvog prtiska, malignih oboljenja, i dijabetičare. Već imamo problema sa dijabetičarima, imamo dvojicu ljudi na respiratorima. Oni su u teškom stanju, svi ostali su dobro i stabilno ť, preneo je on.

Ovo je teška borba za nas, biće tu svih ograničenja, rekao je.

Ne možemo zabraniti ulazak u zemlju našim državljanima, kao što ćemo svima drugima, ne računajući Kineze, a građani moraju da poštuju eventualnu odluku nadležnih lekara o karantinu ili samoizolaciju.

