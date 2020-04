I MLADI SU U OPASNOSTI OD KORONE, POSEBNO OVA GRUPA: Doktor objašnjava zašto svako može biti zaražen

Profesor dr Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo, upozorio je da je koronavirus najopasniji za osobe starije životne dobi, kao da napada i mlađe osobe.

Dr Gojković je rekao da su svi od početka govorili da se o virusu korona relativno malo zna, ali da se lečenjem pacijenata ta saznanja povećavaju. - Naravno, on je najopasniji za osobe starije životne dobi, ali ne bira ni mlađe, pogotovo one koji imaju smanjeni imunitet, koji imaju pridružene bolesti, kod kojih je doza virusa kojem su izloženi velika - izjavio je Gojković. Kako dodaje, najteži pacijenti su oni koji su bili izloženi velikoj dozi virusa. - Prema našim iskustvima svih pacijenata koje smo imali, kritično i najteži pacijenti, pogotovo mlađe životne dobi, jesu oni koji su bili izloženi velikoj dozi virusa. Bili su u dugotrajnom bliskom kontaktu s nekim ko je oboleo ili su bili u zatvorenoj prostoriji, svi ti slučajevi govore kolika je eksponencijalna doza virusa kojem smo izloženi, takva će biti i klinička slika, uz sve dosadašnje propratne stvari - rekao je dr Gojković.

Gojković je kazao da deca i mladi ljudi ne ispoljavaju teže kliničke slike. - Oni mnogo manje obolevaju. Kliničke slike njihove su veoma blage, ali su epidemiološki jako opasni zato što su prenosioci virusa. Oni su kliconoše, ne ispoljavaju nikakve simptome, to je klinički dobro - rekao je Gojković i dodao: - Ono što je najvažnija stvar koja nam daje nadu jeste da su sve mere koje smo preduzeli uspele da daju nešto što nijedna druga zemlja nema, iako ne volim da poredim. Mi smo, na sreću, pre nekoliko godina uložili novčana sredstva u zavode za javno zdravlje, i to nam se vraća, jer je epidemiologija postala arhaična nauka. SARS, MERS su ostali usko lokalizovani, svet je zaboravio na to, a naša sreća je što smo zadržali javno zdravlje i dobru epidemiološku službu.

Govoreći o lažnoj vesti da KC Vojvodine nema potrebnu opremu, Gojković je rekao da Srbija ima Zakon o zaraznim bolestima koji govori o tome da se lažne vesti ne smeju širiti. Dr Gojković je izjavio da je nakon što se pojavila ta vest KC Vojvodine odmah izdao saopštenje da je to apsolutno van svih standarda, da je to nešto što ne odgovara istini, da je to jedna gnusna laž. Prema njegovim rečima, nekim ljudima odgovara da ovde bude problema, da Srbija ne bude normalna zemlja.

