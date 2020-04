UŽIVO KORONA U SRBIJI: Danas počinje najduži policijski čas koji će trajati 60 sati! Vučić u Nišu uručuje respiratore

U Republici Srbiji je juče do 15 časova registrovano ukupno 2.867 potvrđenih slučajeva COVID 19. Hospitalizovan je 1.907 pacijent a na respiratoru je 127 pacijenata. Testirano je ukupno 12.347 osoba koja su ispunjavale kriterijume definicije slučaja, a preminulo 66 od početka epidemije. Prosek godina preminulih je 64,3.

8.05 - Još jedan pacijent preminuo na Kosovu

Iz Klinike za infektivne bolesti u Prištini u četvrtak uveče je saopšteno da je preminula i sedma žrtva na Kosovu od posledica infekcije korona virusom, javlja Zeri. Kako se navodi u saopštenju, osoba koja je preminula u večernjim satima od korona virusa je iz opštine Gnjilane.

7.15 - Počinje najduži policijski čas od početka borbe sa virusom

Danas u 17 sati počeće najduži policijski čas od uvođenja vanrednog stanja, koji će trajati do ponedeljka u 5.00 ujutru, što će važiti i svakog narednog vikenda. Izuzetak je mogućnost da stariji od 65 godina, za koje od uvođenja vanrednog stanja važi potpuna zabrana kretanja, petkom mogu u nabavku namirnica od 4.00 do 7.00 ujutru, pa im je zato kretanje dozvoljeno petkom od 3.00 do 8.00. Takođe, vlasnici kućnih ljubimaca mogu svoje životinje da prošetaju svaki dan od 23 do 01 čas, a subotom i nedeljom od 08 do 10 sati, i to na 20 minuta, najdalje 200 metara od mesta prebivališta.

7.00 - Predsednik odlazi u Niš da uruči respiratore

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas će Nišu uručiti veliki broj maski, invazivnih i neinvazivnih respiratora i druge medicinske opreme, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Vučić će se sastati i s predstavnicima lokalne samouprave, Kliničkog centra Niš i drugih zdravstvenih institucija.

