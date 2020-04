TREĆA ŽRTVA KORONE IZ ČAČKA LEKAR VOJKAN ŠULUBURIĆ (59): Preminuo na Infektivnoj u Beogradu

Dr Vojkan Šuluburić (59), specijalista ortopedije, treća je žrtva koronavirusa iz Čačka.

Lekar čačanske opšte bolnice preminuo je od posledica bolesti kovid-19 u Beogradu, na infektivnoj klinici.

On je u tu zdravstvenu ustanovu zbog loše kliničke slike prebačen 23. marta. Iako su poslednje informacije ukazivale da je u proteklih nekoliko dana došlo do izvesnog poboljšanja njegovog zdravstvenog stanja, došlo je do naglog preokreta i dr Šuluburić je, nažalost, preminuo.

Sindikat lekara i farmaceuta uputio je poziv svim kolegama da u ponedeljak 13. aprila u 10 časova minutom ćutanja odaju poštu preminulom kolegi.

