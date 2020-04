ŠVAJCARCI IZNELI ŠOK-TVRDNJU O KORONI ALI DR SRĐA OBJASNIO: Deca i dalje da izbegavaju kontakte sa starim osobama!

BEOGRAD - U ovom trenutku struka ne savetuje da deca dolaze u kontakt sa starim osobama, izjavio je danas imunolog Srđa Janković i naglasio da deca mogu da se zaraze korona virusom i da se to potvrdilo u svim zemljama.

Janković je na redovnoj pres konferenciji rekao da u ovom trenutku stručnjaci u našoj zemlji ne mogu da potvrde navode švajcarskog imunologa Danijela Kohera da deca nemaju receptore i da ne mogu da se zaraze korona virusom.

On je na konstataciju da je Švajcarska ukinula zabranu kontakata između dece i starih osoba i pitanje da li će uskoro biti bezbedno da naša deca budu sa bakama i dekama, rekao da nije upoznat sa strategijom Švajcarske i da je u toj zemlji to verovatno moguće zbog niske aktivnosti virusa.

''I kod nas se aktivnost virusa snižava, ali u ovom trenutku poslednje što bismo savetovali je da deca dolaze u kontakte sa bakama i dekama. Takva stategija ne dolazi u obzir, deca mogu da se zaraze. To što imaju blažu kliničku sliku ili uopšte nemaju simptome je dobro, ali to ne znače da ne mogu da prenose viruse. To je bar nepobitno dokazano'', rekao je Janković.

(Kurir.rs/Tanjug)

