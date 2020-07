VIRUSOLOG IZ BERLINA IZNEO DOSAD NEPOZNATE PODATKE: Evo kako se korona zaista prenosi i kada da očekujemo drugi talas

Prof. dr Andrej Trampuža, virusolog iz Berlina, uključio se u emisiju "Kec na jedanaest" na K1 televiziji i nekoliko puta naglasio da je jedini način da se od virusa korona zaštitimo, dok ne bude vakcine, taj da nosimo masku i da držimo socijalnu distancu.

"U Nemačkoj sada nema toliko novih slučajeva ali pandemija se globalno nastavlja. Paradoks je u tome da u mestima gde na početku nije bilo alarmantno sada ozbiljno raste broj inficiranih. Virus je isti od početka, od decembra prošle godine do danas i ostaje opasan, kao što je bio u Italiji. Oko 10% ljudi ima tešku infekciju i nekoliko procenata ljudi svuda u svetu umire. Veoma se brzo širi pogotovo kod asimptomatskih bolesnika. U početku je oko 90% obolelih bilo starije od 70 godina i smrtnost je bila daleko veća jer su ti ljudi hronični bolesnici. Ali, posle zatvaranja kada smo usporili širenje virusa, sada je virus među mladima, što je i logično jer se oni više kreću i druže. Procentualno sada ima više slučajeva kod mladih. Virus se nije promenio već se širi u drugoj populaciji. Moramo da u svim zatvorenim prostorijama nosimo masku ili da budemo na distanci", savetuje dr Trampuža.

Kako je objasnio, virus se širi kapljično, ali i vazduhom, aerosolima.

"Ne znam zbog čega to Svetska zdravstvena organizacija od početka nije govorila, jer znamo da je to tako još od epidemije SARS-a i MERS-a. Vazduhom se virus širi u zatvorenom prostoru i zato je veoma važno da se nose maske. One sprečavaju do 90 odsto aerosolnih čestica. Da smo ih nosili od januara, mogli smo da sprečimo pandemiju".

Dr Trampuža naglašava i da nema govora o kolektivnom imunitetu i da moramo živeti uz poštovanje mera sve dok se ne pojavi vakcina, kao i da moramo da se testiramo kada osetimo simptome ili kada saznamo da smo bili u kontaktu s nekim ko je zaražen.

"Osobe sa simptomima u sebi nose veću količinu virusa, ali i asimptomatske osobe ga i te kako mogu preneti. Kolektivni imunitet nećemo imati nikada jer je sada inficirano tek jedan do dva odsto celokupnog stanovništva. Za kolektivni imunitet potrebno je između 70 i 80 odsto zaraženih. To je moguće jedino ako ne bismo radili ništa, ali tada bismo imali milione smrtnih slučajeva. Jedina mogućnost za vraćanje u potpunu normalu je vakcina i tada ćemo imunitet".

Antibiotici kako kaže dr Trampuža, nemaju nikakvog učinka na virus ali kod teških slučajeva kada uz virusnu imamo i bakterijsku infekciju, tada su antibiotici potrebni.

"Pacijenti sa težom kliničkom slikom imaju više antitela nakon preboljevanja virusa, dok oni sa slabijim simptomima imaju manje antitela te nakon tri meseca ona i nestanu. Međutim, to ne znači da oni nisu imuni na virus. Jesu, samo ne postoji test koji može da izmeri t-limfocite koji su takođe nosioci imuniteta. To je drugi mehanizam zaštite od virusa koji svi često previde", objašnjava dr Trampuža.

Doktor je istakao i da kada je lepo vreme možemo da se družimo napolju, uz distancu.

"Maska napolju nije potrebna. Bazeni i voda nisu opasni, jer se virus prenosi putem vazduha, kada se kašlje, peva, govori. Dezinfikujte i perite ruke, i bazeni i druge površine se dezinfikuju te nema bojazni. Budite napolju, čitajte knjige, gledajte filmove i ovo će biti ovako još nekoliko meseci. Pauze neće biti, ali drugi talas neće biti gori od prvog pošto mnogo bolje poznajemo virus i mnogo smo spremniji. Krajem godine ili početkom sledeće bi trebalo da bude vakcine. Posle vakcinacije je potrebno još malo vremena da utvrdimo koliko je efektivna, možda bude efektivna u procentu od 60 odsto pa će ljudi morati da se vakcinišu dvaput ili triput, ali nema potrebe za depresijom i panikom, i ovo će proći. Ipak, ove godine najbolje je preskočiti odmor. Što manje kontakata i kretanja – to bolje za sve. Pa sledeće godine možemo da uzmemo dva godišnja odmora", zaključio je dr Andrej Trampuža.

(Kurir.rs/K1)

