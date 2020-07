NOVE KORONA MERE U CELOJ SRBIJI: Evo šta od jutros mora da se poštuje! KON: Na privatne žurke zaboravite ovog leta!

BEOGRAD - Od danas su na snazi nove mere u borni protiv širenja virusa korona, pa je tako sada u celoj Srbiji obavezno nošenje maski na otvorenom prostoru kada nije moguće obezbediti fizičku distancu od jedan i po metar, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stališta.

Ova mera odnosi se na teritoriju cele zemlje, a ne samo na gradove i opštine u kojima je proglašena vanredna situacija.

Preporuka medicinske struke je da se i na svim ostalim javnim mestima na otvorenom prostoru nose zaštitne maske.

Od jutros je zabranjeno okupljanje više od 10 ljudi na otvorenom i zatvorenom prostoru na teritoriji cele Srbije, bez obzira da li je u određenoj opštini ili gradu proglašena vanredna situacija. Takođe, za vreme boravka na javnim mestima, između okupljenih mora postojati distanca od jedan i po metar, odnosno svaka osoba mora zauzimati minimum četiri kvadratna metra.

Novina je i obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru na teritoriji cele zemlje, što je do sada bilo obavezno samo u pojedinim gradovima i opštinama.

Dr Kon: Privatne zabave i žurke treba zaboraviti ovog leta

Epidemiolog i član Kriznog štaba doktor Predrag Kon kaže za RTS da biti potrebno više vremena nego prvi put da bi se videli rezultati novih mera. Epidemiološke barijere su potpuno probijene u Beogradu i svakog koga sretnete može da nosi virus, ukazao je doktor Kon.

foto: Beta / Milan Obradocvić

Doktor Predrag Kon kaže da se vidljivi rezultati novih mera očekuju za sedam do deset dana.

"Mere su već na snazi i one su usporile nagli porast obolevanja, ali to se do sada ne vidi, posebno u Beogradu", navod Kon. Ističe da se na sastancima Kriznog štaba uopšte nije govorilo o potpunoj zabrani kretanja i uvođenju policijskog časa kao dodatnoj meri.

"Jednostavno, smatramo da ne možemo stalno da budemo u vanrednom stanju i policijskom času, što ne znači da je potpuno isključeno. Zavisi da li je situacija takva da je to neophodno", objašnjava Kon.

Kaže da je ukidanje vanrednog stanja došlo kao uverenje da je epidemija praktično prestala, što jeste "istorijska greška". "Nešto bi moralo drugačije da se radi. Sigurno da bismo sada drugačije i energičnije insistirali na sprovođenju mera, koje su postojale ali nisu sprovođene", naglašava doktor Kon.

Doktor Predrag Kon upozorava da se virus ponaša tako da mu uopšte ne smetaju visoke temperature. "Bitno je da smo isključili ta mesta takozvanog superprenosa, gde dolazi do stvaranja aerosola i ubrzanog prenošenja. To će dati rezultate, samo ne mogu da tvrdim kojom brzinom - verovatno za par nedelja", navodi Kon.

Kaže da se pritisak na kovid ambulante polako smanjuje, ali da je još uvek veliki.

"Situacija je znatno ozbiljnija nego što je bila u martu i aprilu. Virus je u narodu, da bude potpuno jasno. Epidemiološke barijere su potpuno probijene u Beogradu i svakog koga sretnete može da nosi virus, a da nije svestan. Upravo zbog toga su maske obavezne za sve. Na otvorenom prostoru to podrazumeva da morate staviti masku čim priđete nekome na jedan i po metar udaljenosti", objašnjava doktor Kon.

Ističe da su stariji od 65 godina i hronični bolesnici i dalje najrizičnija grupa, a da je prenošenje najčešće kod mladih. "Privatne zabave i žurke - to treba zaboraviti ovog leta, bez obzira na to što svima teško pada", ističe doktor Predrag Kon.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir