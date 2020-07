UŽIVO KORONA U SRBIJI: Od danas nove mere! U Kragujevcu 1.000 zaraženih, prave nove kovid bolnice

U Srbiji je do juče u 15 časova registrovano 19.717 slučajeva obolelih od korone, od čega je preminulo 442 čoveka.

Prema preseku na sajtu Covid19, juče je registrovano 383 nova slučaja a preminulo je 13 osoba. Hospitalizovano je 4.462 čoveka a na respiratorima je 177 ljudi.

9.17 - Epidemiolog Predrag Kon kaže da se rezultati novih mera, koje su danas stupile na snagu, očekuju za sedam do deset dana.

"Do sada nikada nismo iskusili ove mere, više će vremena biti potrebno da se vidi rezultat, sedam do 10 dana je ono što se očekuje", rekao je Kon za RTS. On je naveo da su mere koje su već preduzete usporile nagli porast obolevanja, ali da se to za sad ne vidi, posebno ne u Beogradu, koji je najveće mesto potencijalnog rizika. Upitan da li je isključeno uvođenje policijskog časa, Kon kaže da se o tome na Kriznom štabu nije razgovoralo kao o dodatnoj meri jer se smatra da Srbija ne može tako stalno da bude u vanrednom stanju, ali da to ne znači da je takva mera poputno isključena.

8.38 - Katastrofa u Kragujevcu - blizu hiljadu zaraženih, prave se nove kovid bolnice

Prema najnovijem izveštaju Instituta za javno zdravlje Kragujevac na 517 uzoraka na korona virus pozitivno je 174 građana. Od toga je 111 ljudi iz Kragujevca. Za mesec dana broj zaraženih u centralnom gradu Šumadije je čak 861 pacijent! U KC "Kragujevac" hospitalizovano je 77 pacijenata, a njih osmoro je na respiratoru. U Šumadijskom okrugu ukupno je zaraženo 1153 pacijenata. U Kragujevcu su nadležni najavili da će na ovdašnjem Sajmu biti adaptirana privremena kovid bolnica zbog sve većeg broja zaraženih. (D-A.)

8.03 - Od danas su na snazi nove mere u borni protiv širenja virusa korona

Tako je sada u celoj Srbiji obavezno nošenje maski na otvorenom prostoru kada nije moguće obezbediti fizičku distancu od jedan i po metar, poput redova ispred prodavnica, apoteka, autobuskih i voznih stajališta. Ova mera odnosi se na teritoriju cele zemlje, a ne samo na gradove i opštine u kojima je proglašena vanredna situacija.

