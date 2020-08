KAD I KAKO ĆE SE UKIDATI MERE: Brnabić o školama, onlajn nastavi, bioskopima i KADA prestaje NOŠENJE MASKI!

Nakon početka smirivanja situacije, uveliko je počelo da se priča o ublažavanju restriktivnih mera u narednom periodu.

Još razmišljamo o tim stvarima, ono što nam dolazi je septembar i polazak u školu, rekla je premijerka Ana Brnabić na konferenciji za novinare Kriznog štaba za suzbijanje epidemije koronavirusa

- I pored toga što mislim da je važna prosveta, moramo sprovesti sve mere prevencije da bi nastava mogla da počne koliko je to moguće normalno. Naravno spremni smo da deo toga bude onlajn nastava - rekla je premijerka Ana Brnabić.

Velika pažnja posvećuje se i funkcionisanju privrede.

- Privredna aktivnost, kako firme da funkcionišu i još nešto o čemu smo razgovarali je masovno testiranje, gde u većem kolektivu ne uzimate jedan bris nego od svih, radite analizu toga, i ako je neko pozitivan gledate ko je. Mnogo je brže, odlično je za poslodavce.

Pažnja je posvećena i kulturi.

- Tu su nam i razgovori oko institucija kulture, potrebno je da bismo kao društvo nastavili da živimo da otvorimo bisokope i pozorište, radi se i na protokolu za to, ali će naš stručni deo Kriznog štaba pogledati to i da li ćemo zadržati to kao preporuke da se ljudi spremaju za septembar. Ako mene pitate, mislim da je obaveza nošenja maske nešto što će ostati još neko duže vreme sa nama - rekla je Ana Brnabić.

foto: Kurir Printscreen

Nije vreme za popuštanje mera

O ublažavanju restriktivnih mera govorio je, kratko ali veoma direktno i dr Predrag Kon.

- Što se tiče popuštanja mera, nije vreme za to, što se tiče nošenja maski racionalno je da o tome nastavimo da govorimo, a što se tiče ponovnog rada kafića, o tome možemo da govorimo tek nakon polaska u školu - dodao je dr Kon.

(Kurir.rs/Tanjug)

