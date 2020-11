VOZAČI, OPREZNO ZBOG KIŠE, MAGLE I RADOVA: Otežana vožnja, posebna pažnja potrebna na ovim deonicama

Vozače u Vojvodini i u zapadnim krajevima danas očekuju kiša i magla, a vidljivost je smanjena i na putevima u ostalim delovima zemlje, saopštio je Auto moto savez Srbije (AMSS).

AMSS je apelovao na vozače da brzinu prilagode uslovima na putu i da zbog klizavih kolovoza drže veće odstojanje, a posebna pažnja potrebna je na deonicama na kojima su u toku radovi.

Zbog radova na petlji Kovilj - Novi Sad jug od danas do 24. novembra, od 7.00 do 16 časova, saobraćaj će se odvijati preticajnom saobraćajnom trakom u smeru ka Novom Sadu.

Sutra, od 8.00 do 16 časova od petlje Beograd (štamparija) do petlje Kovilovo za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka i to u oba pravca, prema Zrenjninu, i ka Borči.

Zbog radova će sutra od 8.00 do 16 časova biti privremeno zauzeta traka iz pravca Lazarevca kod skretanja za Rušanj na Ibarskoj magistrali od petlje Orlovača do petlje Ripanj (kod skretanja za Rušanj), a u suprotnom smeru, kod skretanja za Lipovicu biće zauzeta kranja desna vozna traka.

Nema zadržavanja vozila ni na naplatnim rampama, ni na graničnim prelazima, a AMSS podseća da je od 7.00 do 10.00 i od 16.00 do 19.00 otvoren i granični prelaz Bački Vinogradi.

Oblačno vreme i magla u pojedinim delovima Srbije u velikoj meri utiču na smanjenu vidljivost i usporenu vožnju, saopštio je Auto-moto savez Srbije.

Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila.

Na graničnim pelazima Crne Gore svakog dana zbog policijskog časa od 21.00 do 05.00 casova je obustavljen putnički saobraćaj, osim za autobuse i TMV u međunarodnom saobraćaju, putničke i teretne vozove, kao i za lica koja putuju iz opravdanih razloga (lica i vozila sa radnom potvrdom, humanitarnih i zdravstvenih razloga).

Inače, na putničkim terminalima na graničnim prelazima nema zadržavanja, a ni kamioni ovoga jutra ne čekaju da pređu granicu.

