DOKTOR KON POTVRDIO: Uvode se nove mere na granicama, razmišljamo o ograničenju kretanja

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da će sutra na sednici Kriznog štaba svakako biti odlučeno o produženju mera koje već postoje i o eventualnom uvođenju novih.

"S tim što je razrešeno da li će biti novih mera na granicama - hoće, sad je samo tehničko pitanje kako će se to sprovesti. Tako da je to odlučeno", rekao je on i dodao da će se u Srbiju moći samo uz pi-si-ar test ili samoizolaciju - kućni karantin.

Preko društvenih mreža objavljuju se pozivi za iznajmljivanje prostora za razne proslave i takva privatna okupljanja teško je kontorlisati, pa je veliko pitanje da li je moguće kontrolisati te privatne proslave, rekao je Kon.

"Zato moramo da razmišljmo o ograničenju kretanja", kazao je Kon za Televiziju Prva.

Kon je rekao da je vrlo slična situacija bila u martu kao i sada, idealna za prenos virusa, te da su se videli efekti vanrednog stanja.

"Jasno je nama da je to najefektivnija mera. Da li ćemo pribeći tome, to zavisi, mi insistiramo da se sve mere poštuju, kao što je zabrana okupljanaja više od 5 osoba", kazao je on.

Dodao je da je već govorio na kriznom štabu da takva odluka mora biti odluka čitavog tela, te da je to suština.

"Medicinski deo kriznog štaba insistira na tome da ne bude okupljanja, ako do toga ne bude onda država mora da insistira na merama da se to sprovede", naveo je on.

(Kurir.rs/Tanjug/ Prva)

Kurir