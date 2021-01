POSTOJI NAČIN DA SE SMANJI BROJ TRAGEDIJA NA SRPSKIM PUTEVIMA: Mali Andrej iz Niša MORA da bude poslednja žrtva

Prekoračenje brzine ubedljivo je najčešći saobraćajni prekršaj. Od milion napisanih kazni tokom godine, oko 300.000 je zbog prebrze vožnje. Bahatost vozača i pored apela i crne statistike ne prestaje.

Da li su kazne za nepoštovanje saobraćajnih pravila niske?

U Usijanju dana na Kurir televiziji o ovoj temi govorili su urednik portala kurir.rs Mladen Radulović i Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije.

"Prošle godine bilo je 30.700 saobraćajnih nezgoda, od toga 460 sa smrtnim ishodom, a poginulo je 493 lica", rekao je Radenković i dodao:

"Godinama unazad je primetan trend smanjena ovih brojeva".

Radulović je govorio o "slučaju Bodiroga".

"Auto-put je u to vreme prazan i to ne spada u nasilničku vožnju, iako je činjenica da je prekoračio brzinu".

Vraćajući će se na nedavnu tragediju u Nišu, Radulović je rekao:

"Ta tragedija nas je ošamarila i otreznila. Potrebna je hitna reakcija".

"Mladi vozači moraju da se upozore na najkritičnije situacije, što se ovde ne radi".

"Ovo dete u Nišu mora da bude poslednja žrtva saobraćajnih nesreća".

foto: Kurir

"Nijedna zemlja nije uspela da reši problem sa mladim vozačima, a za iskustvo ne postoji prečica", rekao je Radenkovi i dodao:

"Vozači do 24 godina su najčešći akteri tragedija u saobraćaju".

Radulović o probnim vozačima:

"To je odgovornost zakonodavca i Agencije za bezbednost saobraćaja. Onaj ko pravi obuku za vozače, mora da zna da se veliki broj tragedija dešava prilikom uključivanja na puteve gde se razvijaju velike brzine i mladi vozači moraju da budu upozoreni na to".

"Odgovornost je i na građanima, koji moraju da prijavljuju nasilničku vožnju. Sudije moraju da budu spremne i da odmah šalju krivce u zatvor, jer će to opametiti i druge", dodao je uradnik portala Kurir.

foto: Kurir

Radenković se nadovezao:

"Samo nedelju dana posle velike tragedije, takođe u Nišu, sudija prekršajnog suda je za nasilničku vožnju odredio kaznu od 150.000 dinara, što je nedopustivo, a propisana je kazna od 30 do 60 dana zatvora".

"Nije poželjno ni po auto-putu voziti 200 kilometara na sat, ali to nije tako strašno, ali kada se takva brzina razvije u naseljenom mestu, to je zastrašujuće. To je tempirani ubica! Metak od nekoliko tona", jasan je bio Radulović, a onda dodao:

"Kada bi sudije u svakom mestu sedele dan i noć i takve vozače odmah slale u zatvor, za mesec-dva bi bezbednost u saobraćaju sigurno bila na višem nivou".

"Nije tačno da je prijavljena nasilnička vožnja vozača koji je izazvao tragediju u Nišu", rekao je Radenković.

"Ako čovek vozi 100 na sat u gradu i vidi prepreku na putu, realno treba mu 60-70 metara da zaustavi vozilo", dodaje glavni urednik Kurirovog portala.

"Regulisanje saobraćaja je zastupljeno u svim zonama škole", poručio je Radenković.

"Naše analize pokazuju da mladi vozači izazivaju dve trećine nezgoda, a čak 70 odsto nezgoda sa smrtnim ishodom", Radenković je izneo zastrašujući podatak.

foto: Kurir

"Mladi vozači nemaju svest o svim opasnim situacijama u kojima mogu da se nađu. Kaže se kad sednete za volan, jednom nogom ste u grobu, a drugom u zatvoru, i to moraju da znaju", zaključio je Radulović.

(Kurir.rs)

Kurir