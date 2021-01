AKO PREKORAČITE BRZINU PRAVAC ZATVOR! Vozači koji DIVLJAJU na putu MOMENTALNO idu na ROBIJU? (KURIR TELEVIZIJA)

Prekoračenje brzine ubedljivo je najčešći saobraćajni prekršaj. Od milion napisanih kazni tokom godine, oko 300.000 je zbog prebrze vožnje. Bahatost vozača i pored apela i crne statistike ne prestaje. Da li su kazne za nepoštovanje saobraćajnih pravila niske?

U "Usijanju dana" na Kurir televiziji o ovoj temi govorili su Mladen Radulović urednik portala "Kurir" i Aleksandar Radenković iz Uprave saobraćajne policije.

- Kada je reč o udesu u Nišu to je kap koja je prelila čašu. Evo sada je smenjen i načelnik uprave policije u Nišu, da kažem, to je jedna odluka koja je morala da se desi, a sa druge strane znamo da saobraćajna policija ne može da pokrije svaki delić grada. Zato je odgovornost na građanima, oni moraju ovakve vožnje da prijave i mora da se napravi taj mehanizam saradnje policije i građana, koji moraju da prijave rtu nasilničku i divljačku vožnju, policija mora da izađe na teren. Posle ovog udesa u Nišu mora da se napravi neka akcija, sudije moraju da budu spremne da se takvi vozači ekspresno šalju u zatvor. Znači kada nekoliko njih ode na robiju od mesed do dva dana, i drugi će se opametiti - kaže Mladen Radulović, urednik portala "Kurir".

