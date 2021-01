Glavni urednik Kurirovog portala Mladen Radulović upozorio je na opasan trend na putevima širom Srbije.

"Jako opasan trend koji se dešava u Srbiji proteklih godinu dana, to je snimanje nasilničkje vožnje. Svakodnenvno se kače snimci nasilničke vožnje u naseljenim mestima, to je zastrapujuće, to su tempirane ubice. To su situacije koje naša javnost ne sme da trpi", rekao je Radulović gostujući u Usijanju dana.

OVDE MOŽETE PRATITI UŽIVO KURIR TELEVIZIJU

Kurir