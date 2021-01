TINSKA PODIGLA BURU ZBOG SLUČAJA ALEKSIĆ: Proziva Milenu a i sama ćutala godinama! Ne samo o napastvovanju nego i ovom mobingu

Jelena Tinska izazvala je pravu buru u javnosti tokom gostovanja u jutarnjem programu TV Prva gde je bilo reči i tome što glumica Milena Radulović priprema seriju "Učitelj" o svom iskustvu i traumama koje je doživela u školi glume Miroslava Mike Aleksića.

Tinska, koja se već našla na udaru javnosti zbog podrške profesoru, sad je ponovo osula paljbu po mlađoj koleginici.

- Ja se gnušam te serije "Učitelj". Kakva je to serija za edukaciju mladih? To je serija pisana s predumišljajem. Osim toga, to nije laž. Bulić je dramaturg, Bjelogrlić treba da bude producent, znači, sve je smišljeno da napraviš nešto čime ćeš edukovati druge. To se tako ne radi. A onda odeš u novine, pa na sud i onda ti si kao sad žrtva. Opet ću da ispadnem grbava, jer ja pozdravljam sve devojke koje su hrabro izašle i priznale da ih je neko silovao. Samo se pitam zašto je ona druga devojka rekla: "Mene je silovao sedam meseci svakog utorka i ja sam onda povraćala." Što nisi išla petkom na glumu onda - završila je tada pitanjem Tinska.

Zašto je Tinska ćutala o svom školovanju na FDU? Takođe, Tinska je i nedavno javno iznela imena profesora koji su je svojevremeno zlostavljali, navodeći da nikada ne bi ćutala da su mediji tada postojali kao danas. Rekla je i da je dala otkaz iz pozorišta kada je Miroslav Mika Aleksić došao na čelo. O njemu je govorila kao o strogom čoveku, koji je celo pozorište vodio kao vojsku. - Čula sam da je FDU dao izjavu kako kod njih nikada nije bilo tako nešto. Da, bilo je! Moj profesor dikcije Branivoj Đorđević, on je nagurao katedru na vrata i skoro me silovao - započela je Jelena Tinska pa nastavila: - Pipkao me je, krenuo da me svlači i ja sam ga šutnula i pobegla. Kod mog profesora glume Minje Dedića, koji je mi je rekao "dođi ti kod mene kući da razgovaramo" i onda me je napastvovao. Ja sam otišla kod dekana i on je rekao da će da ih ukori. I na tome se završilo. Tada niste postojali vi, da su postojali ovakvi mediji, ja sigurno ne bih ćutala.

Ovakav stav i način izražavanja povodom celokupne situacije koja je potresla javnost je poprilično neobičan s obzirom na to da je i sama Tinska pre dve godine tvrdila da je trpela mobing koleginice sa kojom je radila.

Podsetimo, Tinska je početkom 2018. godine optužila poznatu TV voditeljku da ju je zlostavljala i sprovodila mobing nad njom dok joj je bila urednica na Ženskoj televiziji.

- Svakodnevno sam, kao i ostali saradnici, trpela mobing - uvredljiva pisma i omalovažavanja od napucane nesrećnice, koja je kraljica selfija i isticanja svojih si*a i nogu, za kojim, po vlastitom samoreklamiranju, otkida muški rod - napisala je tada Tinska na Fejsbuku.

Njoj je tada voditeljka odgovorila, između ostalog, da su uvrede neosnovane, te istakla i da bi podnela krivičnu prijavu, ali da neće iz humanitarnih razloga.

Međutim, tu se nije završilo, te je Tinska našoj redakciji te 2018. godine dostavila prepisku u kojoj je otkrila kakveje mejlove dobijala.

Ipak, ono što sada privlači pažnju jeste da ti mejlovi datiraju iz 2016. godine što znači da je i Tinska ćutala, te nije prijavila ono što joj se događalo. "Strašno je da neko kalibra SD izjavi da bilo ko, a kamoli ja skreće pažnju na sebe kako ona reče "na snazi mog imena". Dalje omalovažava me time što izjavljuje da je moja slika o meni iskrivljena. No, to je zanemarljivo. Od takve osobe se samo to može i očekivati. To je i dalje mobing. O da, žalila sam se menadžmentu i dok sam radila, jer je sve o mobingu što sam napisala istina, za šta imam pismene dokaze. Dakle "ako koza laže, rog ne laže"... Evo samo jednog maila od Gospođe bivše Tigrove devojke i bolje da ne nastavlja dalje sa svojim mobingovanjima jer ovakva pisma može da napiše samo neko ko zaista ima "iskrivljenu sliku svog mesta uopšte na planeti", napisala je tada Jelena Tinska u mejlu našoj redakciji dostavljajući čitaocima na uvid kao dokaz i jedan od mejlova koji je svojevremeno dobila od voditeljke kao svoje urednice.

Dakle, i ona je nažalost postupila upravo onako na čemu sada zamera mlađoj koleginici Radulović. Trpela je, kako je tada isticala, mobing, vređanje, omalovažavanje i povodom toga ništa nije odmah preduzela. Već je bilo potrebno da prođu godine, kao bi ceo slučaj dospeo u javnost.

(Kurir.rs/I.R.)

Kurir