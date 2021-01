PRETERALE! SLAVNE GLUMICE IZAZVALE BURU: Podržavaju žrtve, ali BRANE Miroslava Aleksića?!

Od prošle subote kada je glumica Milena Radulović javno ispričala da je reditelj i učitelj glume Mika Aleksić seksualno zlostavljao nju i još pet devojaka, većina njenih kolega, ali i velika većina javnosti digla je glas i podržala žrtve.

Iako su gotovo svi osetili da treba da stanu uz devojke koje su posle višegodišnjeg ćutanja rešile da progovore o svojim traumama i zlostavljanju, ima i onih koji dovode u pitanje njihove teške priče i na neki način staju u odbranu osumnjičenog Aleksića.

Tako su izjave glumica Jelene Tinske i Eve Ras uzburkale javnost, a mnogi korisnici društvenih mreža su, komentarišući njihove izjave, postavili pitanje: „Zbog čega se ne veruje žrtvama?“, kao i „Zašto neko ima potrebu da staje na stranu uhapšenog za seksualno zlostavljanje više devojaka?“ Izjave Jelene Tinske i Eve Ras mahom su naišle na osudu.

- Kaže silovao me sedam puta. Silovao me jednom, pa sam otišla i prijavila ga u muriju, zašto ja to ne kažem mami, ako nemam odnos s njom, zašto to ne kažem drugarici, meni je to jako čudno, ja potpuno podržavam ove devojke, ali mi je sve ovo čudno - rekla je glumica i balerina Jelena Tinska gostujući u jutarnjem programu K1 televizije, a njen stav se nije promenio ni kada ju je voditeljka podsetila da su tema devojčice od 17 godina.

- Sedamnaest godina - devojčice, ali ne baš, devojčice su možda sa 11 godina, 17 godina pa sedam puta silovana, ma hajde, molim vas, pa tako kažu: „Okliznuo se na koru od banane i ubo se na nož i tako 17 puta“ - šokirala je Tinska.

Glumica Eva Ras iznela je, takođe, vrlo kontroverzne tvrdnje.

- Sve što mogu da kažem je da ovakva vrsta javnog linča i svrstavanja samo na jednu stranu, a da još uvek ne postoji zvanična odluka suda, mora da prestane - rekla je Eva i napomenula da ona ništa slično nije doživela tokom karijere jer je bila oštra.

Glumica nije bila upoznata ni s time da je Aleksića prijavilo više žrtava:

- Devojke se plaše, to verujem, ali oni koji pišu, oni ne. Ne znam tog čoveka, kad sam prvi put to pročitala, meni je bilo strašno. Ali ne može niko da sugeriše javnosti i narodu Srbije da je taj čovek toliko kriv, to će sud da utvrdi. Ne možemo sad zbog toga praviti linč. On ima pravo da se brani kao i devojke, a mi smo samo svedoci, a ne sudije.

Podsetimo, odbrana uhapšenog Miroslava Aleksića pustila je u javnost fotografiju na kojoj su Milena Radulović i Miroslav Aleksić, kao i njegova supruga Biljana Mašić, glumac Ivan Zarić i još nekoliko učenika iz Aleksićeve škole. Aleksićev advokat tvrdi da je slika nastala 2013, nakon zlostavljanja o kome je Milena svedočila u policiji i tužilaštvu. Sagovornici Kurira juče su objasnili da ta fotografija ne dokazuje ništa, kao i da je ovo sraman pokušaj da se zločin relativizuje.

- Neprimereni komentari samo dodatno povređuju žrtve. To što je neko na slici pored tog čoveka nasmejan ne znači da zbog njega nije bio uplakan i istraumiran - rekla je psiholog Aleksandra Janković, dok je advokat Milene Radulović istakao „da ta fotografija ne kompromituje njen iskaz“.

- U Mileninom kazivanju su objašnjene sve okolnosti njenog nastanka, odnosno svedočila je i o događaju prilikom kog je fotografija nastala - objasnio je Tintor.

Vesna Stanojević: Neka sve devojke progovore Podršku glumicama pružila je i koordinatorka Sigurne kuće Vesna Stanojević, koja je pozvala ljude da ne kritikuju žrtve. - Mi sada ne treba da je kritikujemo kako je posle svega mogla da se vraća na časove i da se smeje. Vraćala se kao i svi drugi učenici, kao i svi koje je maltretirao, a koji su mislili da tako treba i da se tako gradi autoritet. Verujem da ih je on ubeđivao da im je prijatelj. Velika podrška svim devojkama i neka sve progovore!

Bajagina podrška Napisao pesmu „Nisi sama“ Milena Radulović juče je na svom Instagram profilu podelila pesmu Momčila Bajagića Bajage i Branka Đurića Đure „Nisi sama“. - Milenin gest podržavam i svaka joj čast na hrabrosti. Naravno da sam uz devojke i osuđujem svaki vid nasilja. Pesmu sam napisao pre godinu i po dana za mog druga Branka Đurića Đuru. Nisam mogao da budem prorok. Napravljena je za album Bombaj štampe. Đura me je zamolio da mu napišem tekst, a samo se potrefilo da „Nisi sama“ bude slogan i ove kampanje - kaže Bajaga za Kurir.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti: Nema mesta za relativizaciju zločina, niti za humor i sarkazam Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković izjavila je za RTS da je spremnost nekoliko mladih žena da progovore o ličnim tragedijama, nakon što su doživele silovanje, seksualno uznemiravanje i druge nedozvoljene radnje, stavila celo društvo pred veliki ispit zrelosti. - Od naših reakcija zavisi hoće li se i druge žene nekom obratiti i rešiti da progovore - navela je Jankovićeva i dodala da je naš zadatak da stvorimo atmosferu u kojoj se žrtva bilo kakvog nasilja neće plašiti da to prijavi, jer će verovati institucijama i da će tamo naići na podršku i razumevanje. - Nema mesta nikakvoj relativizaciji ili trivijalizaciji njihovih ličnih tragedija, koje smo imali prilike da vidimo. Nema mesta ni humoru, ni sarkazmu, niti ima mesta stavljanju u bilo kakav kontekst politike - rekla je Jankovićeva i nastavila: - Ovo je prilika da promenimo te obrasce ponašanja i učinimo sve da promenimo one stvari koje ne valjaju u našem vrednosnom sistemu gde se ženama ne veruje, gde se u njihove iskaze sumnja, pogotovu kada je u pitanju autoritet i moć, da izmenimo te patrijarhalne obrasce.

