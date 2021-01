ISKAZI ZLOSTAVLJANIH BIĆE PRESUDNI Advokat Denis Bećirić o suđenju Aleksiću - moguće je dokazati silovanje i kad prođe više godina

BEOGRAD - Advokat Denis Bećirić, zastupnik nekih od devojaka koje su prijavile Miroslava Aleksića za seksualno zlostavljanje, rekao je danas da je uobičajeno i očekivano posebno u ovakvim situacijama, da one daju iskaz po četiri, pet sati u tužilaštvu.

"Generalno kada imate kao svedoka oštećenog koji je žrtva nasilja, konkretno ovde je žrtva seksualnog nasilja, u takvoj situaciji je potpuno prirodno da se takva osoba i takav svedok oseća u najmanju ruku neprijatno kada mora pred nepoznatim ljudima da iznosi svoje intimne stvari i da priča o onome što bi želeo da zaboravi", rekao je Bećirić za Radio televiziju Srbije (RTS).

Naglasio je da je za takvu osobu to "vrlo traumatično" i treba dozvoliti da traje onoliko koliko je svedoku potrebno da iznese sve što želi da kaže.

"Potrebno je iskustvo onoga ko vodi postupak, u konkretnom slučaju mislim da zamenica koja ovo radi to radi profesionalno i dobro, jer morate da procenite situaciju, da ne prekinete nekog kada počne da priča, jer to može da dovede do toga da se on zatvori i da ne kaže ono što je hteo i što je jako bitno", naglasio je Bećirić.

foto: Dado Đilas

Takođe, kako je naveo, u ovom predmetu će svedoci vrlo verovatno biti jedini dokazi.

"Tako da je jako bitno da od tih svedoka dobijete maksimalno, da raščistite krivično-pravnu stvar o kojoj je reč", rekao je Bećirić.

Prema njegovim rečima, moguće je dokazati silovanje i kad prođu godine, i kada nema materijalnog traga kao što, kako je dodao, u ovom slučaju ne veruje da će ga imati i za sada misli da ga nema, što je često u situaciji silovanja gde postoji reč protiv reči.

"Po meni je svejedno da li se ta osoba odlučila posle mesec dana ili tri godine, ako delo nije zastarelo i može da se dokaže i veruje osobi koja je prijavila, ne vidim razloga zašto se ne bi dokazalo", rekao je Bećirić.

Kako je naveo, samo svedočenje kao dokaz je često u srpskom pravosudju, i malo je suđenja gde se kao dokaz ne koristi svedočenje.

(Kurir.rs/Beta)

Kurir