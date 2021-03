OZBILJNA STVAR ZA NEOZBILJNO PONAŠANJE Dramatične reči dr Jankovića: Ne može nečiji provod da bude zalog da LJUDI GUBE ŽIVOTE

Rast broja zaraženih na jugu Srbije, gde se ubrzano pune sve bolnice direktna je posledica nepridržavanja epidemioloških mera, kaže prof. dr Radmilo Janković, zamenik direktora Kliničkog centra u Nišu i koordinator Kovid bolnica na jugu Srbije.

Uz Vranje, Niš je već danima jedno od najvećih žarišta korone, a broj pacijenata povećava se u svim gradovima na jugu Srbije.

- Što se tiče kovid sistema situacija je komplikovana i teška i ima tendenciju da se dalje pogoršava. Broj hospitalizovanih pacijenata je odraz broja zaraženih, a taj broj je izuzetno veliki. Niš je juče imao gotovo 300 novozaraženih što je neverovatna brojka koja prelazi 0,1 odsto stanovništva. Taj broj ne pravi toliko veliki pritisak na stacionarne kapacitete i na jedinicu intenzivne nege, ali je nama broj pacijenata 2,5 puta veći nego pre nedelju dana - rekao je dr Janković.

Kako je objasnio veliki je broj hospitalizovanih pacijenata.

- Imamo preko 200 pacijenata hospitalizovanih s tim da nam je Infektivna klinika puna, da je gotovo popunjen kapacitet u novom Kliničkom centru koji smo ostavili za kovid i imamo na intenzivnoj nezi u Nišu i Kruševcu skoro 50 pacijenata, što je veliki broj. Niš je jako veliko žarište, prethodnih dana broj zaraženih je išao preko 250 ljudi dnevno i tu će teško brojevi da padaju narednih dana - kaže prof. dr Janković.

Veliki broj hospitalizovanih u Vranju

Prema njegovim rečima u Vranju je hospitalizovano 170 pacijenata što je neverovatno veliki broj. Preko 100 pacijenata je u opštoj bolnici u Kruševcu, preko 100 pacijenata ima i Ćuprija, blizu 100 obolelih su i u bolnicama u Kraljevu, Paraćinu i Zaječaru... Sve bolnice beleže prilično brz rast, čak i one na krajnjem istoku, u Pirotu, Boru i Negotinu koje su do skoro bile "mirne".

- Sve bolnice beleže rast broja prijema i broj prijema je daleko veći od broja pacijenata koje otpuštamo. Situacija je takva da je sistem prilično nategnut. Jedni te isti lekari godinu dana bez prestanka vode računa o tim pacijentima. Ti isti lekari heroji koji su radili u KC Niš sada rade u bolnici u Kruševcu. Taj broj će da se povećava - rekao je on.

Janković dodaje da se očekuje povećanje broja pacijenata u svim kovid bolnicama na jugu.

- Prvenstveno će najveći pritisak na prijemu trpeti bolnica u Kruševcu, tamo su već u ispomoć poslati anesteziolozi, infektolozi i pulmolozi iz čitave jugositočne i centralne Srbije. Situacija je komplikovana ali je održiva, u nekom periodu će biti dovoljno kapaciteta - dodaje on.

"Veliki broj tinejdžera nema simptome, ali prenose virus"

Kako ističe ovakvo stanje ja apsolutna posledica nepridržavanja mera i da, po svemu sudeći, postoji veliki broj tinejdžera koji su prenosioci jer su oboleli, ali nemaju simptome.

- Sem vakcinacije mi smo potpuno zaboravili na bilo šta drugo što sprečava širenje zaraze. Svi smo tačno locirali mesta koja su sa najvećim rizikom za dalje širenje. Ne mora da znači da su to nominalno kafići i restorani, ali to su sva mesta gde se ljudi okupljaju u velikom broju gde ne postoji nikakav razmak, gde se aerosol sa malom distancom prenosi sa jedne osobe na drugu. Poptpuno sam siguran da je jedan ogroman broj zaraženih među tinejdžerima. Oni nisu vakcinisani, buntovni su, ne pridržavaju se nikakvih mera, oni žele da se vrate svom životu. Onda zaraze roditelje, komšije rođake, a ponajviše bake i deke. Veliki broj starijih nemoćnih ljudi dolazi u jedinice intenzivne nege i završavaju fatalno. To je direktna posledica svega ovoga - ističe dr Janković.

On smatra da apeli više nemaju smisla i da je jedina mogućnost koja ostaje jeste preduzimanje restriktivnih mera.

- Da bi se stalo na kraj ovom zlu jedina mogućnost je da se nametne rešenje koje nije popularno i koje neće pružiti mogućnost ljudima da se pridržavaju ili ne, neće im dati mogućnost da se okupljaju na način i u broju koji će potencirati rasplamsavanje epidemije. To ne znači policijski sat, to ne znači vanredno stanje. Vreme je lepo, ljudi mogu prošetati, mogu ući s maskom da kupe pretrambene potrepštine i ne samo prerhambene, jedan broj ljudi može biti prisutan u prodavnicama, ali zaista tamo gde stvar funkcioniše samo tako da ogroman broj ljudi bude na jednom mestu sa skakanjem igrom i pevanjem, treba na neki određeni period stopirati. Sada da li to znači zabraniti ili ne, ne znam, ali to je jedini način da se izvučemo iz ovoga, drugog načina nema - navodi prof dr Janković.

"Ne može nečiji komfor da bude zalog da ljudi gube živote"

- Ovo je ozbiljna stvar za neozbiljno ponašanje. Ne može nečiji komfor i provod i dobro raspoloženje da bude zalog da ljudi gube živote. To je apsolutno neprihvatljivo. Bilo koji lekar ne može da sakriva istinu koliko god ona zvučala nepopularno zbog svih pacijenata koji su preminuli. Ja lično i zbog svojih kolega koji su preminuli ne mogu da se pomirim da su njihovi životi izgubljeni zbog toga što se neko nije pridržavao mera bilo gde, bilo na skijalištu, bilo pored gondole, bilo u Patrijaršiji, bilo na Dunavskom keju... Ne postoji opravdanje da se to ne kaže javno - napominje Janković.

Rast obolelih utiče na vakcinaciju

On ocenjuje da će se veliki broj odraziti i na obuhvat vakcinacije jer ljudi koji imaju simptome, koji su febrilni, koji imaju zaražene u kući, sigurno se neće vakcinisati.

- Moramo da budemo strpljivi još dva meseca da se smanji mogućnost širenja zaraze među nevakcinisanim osobama, a to su prvenstveno mladi jer onda oni zaraze one koji su se tek vakcinisali i potpuno se nepotrebno otvara pitanje efikasnosti vakcina. Sve su efikasne posle kraćeg ili dužeg perioda, u zavisnosti od vakcine i one će u 98 odso slučajeva sprečiti da se neće razviti teža forma bolesti i da neće završiti na respiratoru. Nijedna vakcina ne može da spreči da virus uđe u telo ali vakcina sprečava da uzme maha i da se bolest razvije u punom obimu. Vakcinacija nema nikakvu alternativu. Oni koji se ne budu vakcinisali, pre ili kasnije 100 odsto će doći u kontakt sa virusom, pogotovo uz ovakvo nepridržavanje mera - ističe prof. dr Janković.

(Kurir.rs/ Blic)

Kurir