NIŠTA NE ZNAČI KOJIM SE SOJEM VIRUSA ZARAZIMO: Dr Šekler otkrio šta nas još štiti pored antitela

Dr Milanko Šekler virusolog i mikrobiolog sa Veterinarskog specijalističkog Instituta "Kraljevo" kaže da je moguće da na ovakvu epidemijsku sliku postoji i uticaj novih sojeva korona virusa.

- U Srbiji je evidentirano njihovo prisustvo i zna se da postoje. Verovatno je da će oni pokušati da dominiraju, kao u regionu, ali u smislu zaštite ili teže kliničke slike ili smrtnosti, ne postoje dolkazi da su oni opasniji. Šire se lakše da je potrebna manja količina virusa, ali ne znači ništa da li se neko zarazio britanskim ili nekim našim sojem, to je stručna informacija - naveo je Šekler.

Prema njegovim rečima, podatke koje iznosi tiču se samo naučnih istraživanja i ona su najrelevantnija.

- Što se tiče britanskog soja, nedvosmisleno je dokazano da sve ove vakcine koje se primenjuju na zapadu, ruski naučnici su to pokazali za "sputnjik", za kinesku ne postoje podaci, ali je jasno da ta vakcina koja se proizvodi celom virusnom česticom sasvim pristojno štiti. Sve ove vakcine su vrlo ekfikasne za britanski soj, nešto manje za južnoafrički ili brazilski, ali ne da bi nekog to zabrinjavalo. To je podatak samo za one koji se bave uže stručno tim, ali vakcine za sada štite - navodi Šekler.

Navodi da ako je vakcina deklarisana kao efikasna 95 posto kao "Fajzer" ili 80 posto kao kineska, sigurno znači da će od milion vakcinisanih 200.000 moći teorijski da se inficira. Ali je jedno sigurno, on će imati veoma blagu sliku.

- Ako je vakcinisano milion, 800.000 se neće nikada inficirati. Od tih 200.000, 190 hiljada neće ni znati da su se inficirali, a možda par procenata ljudi će se inficirati sa nekom blagom kliničkom slikom, a samo izvestan broj ljudi, samo par stotina će možda imati terapijske mere, ali neće biti životno ugrožen. To je isto kao i kod svih vakcina, kao što smo svi vakcinisani protiv tuberkuloze kao deca, a dispanzeri su puni - naglašava Šekler.

Uopšte ne savetuje da se provere antitela.

- Ja ne znam šta će da rade mučeni lekari, milion i po ljudi će da ih zatrpa gomilom uzoraka nepotrebno. "Fajzer" stvara ponajbrže antitela i vrlo brzo rastu, "sputnjik" par dana kasnije, isto važi i za "AstraZeneku" s obzirom da je slična po načinu proizvodnje kao ruska. Za "Sinofarm" se javljaju nešto sporije, ali ćete imati sa njom najmanje sporednih efekata. Za "Sinofarm" važi pravilo da antitela počinju da se pojavljuju od 10. do 14. dana od revackine, i da imaju pristojan nivo od treće nedelje od revakcine i kompletiranje antitela tek od četvrte nedelje. Ako uradite analizu desetog ili 14. dana može da se desi da imate negativan rezultat i da počnete da paničite. Ako baš hoćete da uradite kontrolu, sačekajte tri nedelje posle druge vakcine ili mesec dana i onda uradite - ističe Šekler.

Antitela nisu jedina zaštitna stvar koju proizvodi vakcina, postoji i celularni imunitet koji si zanemaruju.

Pojedini ljudi će stvoriti manje antitela, a manje će imati reakcije stvaranja celuilarnog imunitete i obratno. I taj rezultat, količine antitela nije nešto čime treba da se hvalimo i međusobno takmičimo.

foto: Ana Paunković

Navodi da kolektivnom imuntetu "smo blizu kako ko".

- Onaj ko se vakcinisao u januaru on je završio s kolektivinim imunitetom. Identična situacija je bila u Izraelu. Sve dok nisu postigli 40 odsto stanovništva imali su porast broja zaraženih. Imali su i stroge mere i vakcinaciju - rekao je on.

Navodi da nema opuštanja dok ne prođe minimum pet nedelja od prve, a par nedelja od druge doze.

Koliko ja vidim mi ćemo morati da se oslanjamo za to po broju vakcinisanih.

- Ljudi se pomalo i ponašaju u odnosu na autoritet, kao mala deca. Oni najodgovorniji, na najvišim pozicijama u društvu, oni prvo moraju da apsolutno poštuju mere, pa će to da se odrazi i na stanovništvo. Pa pogledajte koliko verodostojnika crkvenih je umrlo u zadnjih nekoliko meseci, uključujući i patrijarha. Zamislite koliko bi to uticalo na stanovništvo da su i oni poštovali svuda mere, i pri sahrani, i pri izboru patrijarha. Kad nekom umre otac, njega to više boli nego kad umre patrijarh. I on bi voleo da ima na sahrani par stotina njudi, ali to ne radi. Ne mogu ja bez maske da pozivam sve da nose maske, a da sedim u studiju sa 15 ljudi i da ne nosim masku - zaključio je Šekler.

(Kurir.rs/ RTS)

Kurir