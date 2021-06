MINISTAR SE NADA DA ĆE BITI PROSLAVE: Odluka o maturama sledeće nedelje, čeka se stav Kriznog štaba

BEOGRAD - Stav o proslavama mature Ministarstvo prosvete će doneti po preporukama Kriznog štaba a očekujemo da se utvrdi standard u pogledu broja zaraženih pa da se na osnovu toga odobre maturske večeri, rekao je danas ministar Branko Ružić.

Gostujući na TV Pink on je rekao da se nada da će proslava biti jer su one važan životni momenat za mlade. "Treba pristupiti toj odluci vrlo odgovorno bez obzira na emocije. Nadam se da će taj stav Kriznog štaba biti jasan tokom iduće nedelje, a možda i ranije", rekao je on.

Dodao je da je takva odluka važna i zbog održavanja rekreativne i nastave u prirodi. "Dosta stvari ako je epidemiološka situacija dobra ne bi trebalo supendovati. Važne su za decu", rekao je on.

Za jučerašnje ulične proslave završetka srednje škole koje su upriličili maturanti on je rekao da je želja ministarstva bila da se i to uvede u neku normu a već tradicionalne proslave organizuju u školskim dvorištima.

" Ali ni ovo na ulici, nije ružno, i ne može se sprečiti. Ipak u ovom ambijentu koji je još uvek osetljiv, važna je odgovornost. Siguran sam da nisu dovele do nekog novog zaražavanja", rekao je on.

Ružić je poručio da je najvažnija vest da se srednjoškolci vakcinišu jer mladi treba da zadaju završni udarac korona virusu. Istakao je da je Beograd drugi ili treći u Evropi po vakcinaciji među mladima. "Došli do toga da u ovoj bici možemo da objavimo pobedu, rat još uvek nije dobijen", rekao je on.

Ružić je ocenio daje školska godina izgurana kroz sinergiju, uz inovativnost nastavnika, odgovornost dece i roditelje.

"Prilagodili smo se. Korona nije dobila plodno tle za širenje u obrazovnom sistemu", rekao je on i dodao da niko nije zakinut za neophodno znanje.

Ocenio je da se uspešno privodi kraju školska godina, i dodao da se nada da ćemo po pitanju korone od 1. septembra svi biti na zelenoj grani.

(Kurir.rs/Tanjug)