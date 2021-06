OD 8. JUNA DO 16. JULA: Budući studenti i srednjoškolci, spremite se! Ovo je detaljan kalendar svih važnih datuma koji vas očekuju

Još jedna školska godina ulazi u foto-finiš i to na svim nivoima, od osnovnih škola, preko srednjih, pa sve do fakulteta.

Maturanti gimnazija i učenici trogodišnjih srednjih stručnih škola već su se raspustili, u utorak će njihovim koracima krenuti i sadašnji osmaci, dok će preostali u školskim klupama ostati gotovo po pravilu do 22. juna.

Međutim, baš tada sledi ono glavno, prijemni za srednje škole i fakultete, a ceo proces od testova, preko iščekivanja rezultata, do upisa trajaće čak tri nedelje.

I sve to dolazi kao završetak još jedne potpuno specifične školske godine koju je umnogome obeležila epidemija korona virusa, zbog koje su đaci češće bili na onlajn nastavi nego u školskim klupama.

Evo, uostalom, kako će foto-finiš školske godine izgledati iz dana u dan.

8. jun - Raspuštaju se učenici osmog razreda svih osnovnih škola u Srbiji kako bi imali vremena da se do 23. juna dodatno pripreme za prijemne ispite, odnosno polaganje male mature. Neki kod kuće, a neki u svojim školama.

22. jun - Raspuštaju se svi ostali osnovci, učenici od prvog do sedmog razreda osnovnih škola, ali i svi srednjoškolci, sa izuzetkom maturanata koji se već nalaze na odmoru ili se uveliko pripremaju za upis na fakultete.

23. jun - Počinje mala matura, a budući srednjoškolci prvo će raditi test iz srpskog/maternjeg jezika i to od 9.00 do 11.00 časova. Pred sobom će imati test sa 20 zadataka. Istog dana počeće i upisni rok za fakultete, odnosno prijave za prijemne ispite, a ceo proces će trajati sve do 26. juna.

24. jun - Drugi dana male mature kada će budući srednjoškolci raditi test iz matematike. Kao i prvog dana termin je od 9.00 do 11.00 časova, a pred svršenim osnovcima takođe će biti 20 zadataka.

25. jun - Mala matura biće završena trećim, kombinovanim testom (9.00-11.00) na kojem će biti pitanja iz geografije, biologije, fizike, hemije i istorije. On je ujedno i najvredniji jer za razliku od srpskog i matematike koji nose po maksimalnih 13 poena, ovaj vredi 14.

26. jun - Potencijalni akademci će istaknute liste kandidata za upis na fakultete moći da vide najkasnije do ovog datuma. I tada će znati kada i gde treba da dođu na prijemne ispite.

27. jun - Preliminarni rezultati male mature biće istaknuti na nivou škola u svim osmoletkama širom Srbije i to najkasnije do 10 časova. Zatim sledi eventualni prijem prigovora na rezultate (10.00-16.00).

28. jun - Počinju prijemni ispiti na fakultetima širom Srbije, a ceo proces odvijaće se sve do 2. jula. Negde će trajati samo jedan, a negde više dana.

2. jul - Objavljivanje konačnih rezultata sa testova na maloj maturi (do 8.00), kada će svršeni osnovci znati tačno sa koliko bodova raspolažu u trci za željenu srednju školu. U isto vreme ovo će biti i poslednji dan da budu završeni prijemni ispiti na svim fakultetima.

3. jul - Popunjavanje i predaja lista želja za upis u željene srednje škole. Proces će trajati dva dana, dakle i 4. juna i to u periodu od 8.00 do 15.00 časova. Budući srednjoškolci mogu da predaju spisak sa maksimalno 20 željenih smerova i škola.

5. jul - Svi fakulteti širom Srbije će rezultate prijemnih ispita objaviti najkasnije 5. jula, do 16 časova. Oni će napraviti preliminarnu rang-listu kandidata koji su obezbedili studiranje na budžetu ili su pak primljeni kao samofinansirajući studenti.

7. jul - Budući studenti koji nisu zadovoljni rezultatima mogu priložiti žalbu fakultetu na kojem su konkurisali. Na drugoj strani, mali maturanti mogu da provere tačnosti liste želja za upis u srednje škole od 8.00 časova.

9. jul - Objavljivanje zvanične liste želja učenika za upis u srednje škole - do 8.00 časova. Onda sledi iščekivanje da bude obelodanjeno gde su đaci upali.

11. jul - Objavljivanje zvaničnih rezultata raspodele po srednjim školama (do 8.00 časova), kao i objavljivanje preostalih slobodnih mesta u drugom krugu.

12. jul - Podnošenje prijava za upis u srednje škole trajaće dva dana, dakle i 13. juna. Oba dana termini su od 8.00 do 15.00 časova.

Konačne rang-liste upisanih na fakultete biće objavljene ovog dana. Od tad pa do 16. jula kandidati moraju da se upišu na fakultete.

16. jul - Završetak upisa na fakultete. Do tog dana svi koji su prošli prijemni i izborili mesto na budžetu ili kao samofinansirajući, moraju da budu upisani na fakultetima.

