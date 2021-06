ZASTRAŠUJUĆE SVEDOČENJE IZ PETNICE: Tražio je da me slika nagu, fotkao me je i u šumi, STID I STRAH SU ME MUČILI

U istraživačkoj stanici "Petnica" jedan od zaposlenih - S, godinama je seksualno uzemiravao/zlostavljao devojke, koje su u trenutku nasilja bile ili maloletne ili jedna punoletne. Devojke pripadaju različitim generacijama polaznica "Petnice", a model kojim ih je S. uvlačio u svoj izopačeni svet manipulacija i zlostavljanja, identičan je. S. je predstavljen kao omiljena osoba u stanici, osoba sa ogromnim autoritetom, koja je bila zadužena da pregleda radove koje su polaznici i polaznice pisali tokom seminara i Letnje naučne škole u "Petnici". Amaterski se bavio i fotografijom.

U razgovoru za nedeljnik "Vreme", njih pet je opisalo kroz šta je prošlo u ovom centru. S. je devojke terao da piju alkohol, fotografisao ih nage ili ogrunute samo u prozirne tkanine, a neke od njih je slikao nage bez svesti, u pozama u koje ih je sam nameštao.

Neke od devojaka su zlostavljača odmah prijavile upravi "Petnice", neke nekoliko godina kasnije, a neke početkom ove godine. Mnoge nikad i nisu otkrile užase kroz koje su prošle sa S. Htele su slučaj da prijave policiji, ali su im advokati, koje su konstultovale, rekli da je kod svih devojaka natupila zastara.

- Nakon što ih je Autonomni ženski centar, koji su takode kontaktirale, uputio u detalje čitave procedure, što podrazumeva moguća retraumatizacija i nemoguću zaštitu identiteta, shvataju da nisu spremne da prolaze kroz tako mučan proces. Ipak, iz uverenja da stanica nije bezbedno mesto jer uprava više štiti nasilnika nego njih, odlucile su da izadu u javnost i makar tako pomognu da se cuje njihov i glas drugih žrtava za koje znaju da postoje - navodi se u tekstu u ovom nedeljniku, kao i da prema njhovim saznanjima ima više od 20 žrtava koje su se nekom poverile. S. više ne radi u "Petnici", s njim je raskinut odnos 2017, mada je i kasnije bio uključen u život ove istraživačke stanice i to kroz honorani angažman.

Svi su S. opisali na isti način: čudan i mračan, često grub i ciničan, ali je ima harizmu zbog koje su mnogi voleli da budu društvu. Često je organizovao sedeljke.

- Uvek je tu bilo mnogo vina, što je tinejdžerima i adolescentima imalo dodatnu čar - navodi se u ovom nedeljniku, kao i da su svi s kojima su razgovarali, i zvanično i nezvanično, znali da S. fotografiše devojke.

Devojka, čije se iskustvo desilo najranije - 2003, u ispovesti navodi da u vreme kada se njen slučaj dogodio, bilo je prilično uobičajeno i normalno da se fotografije gledaju na sedeljkama poznatim kao "bleja sa S." U njegovoj kancelariji, u kojoj je ujedno i živeo, noću se uz muziku i alkohol okupljalo odabrano društvo koje su uglavnom činili rukovodioci, stručni saradnici i studenti saradnici, a ređe polaznice i polaznici. Često se govorilo o muzici, filmu i fotografiji: "Nama, polaznicama i polaznicima, laskalo je da boravimo u takvom društvu", kaže ona.

Tokom ovih okupljanja, S. je fotografisao prisutne, pa je tako nastao i njen prvi portret. Kasnije tokom večeri, S. je okupljenima pokazivao ranije snimljene fotografije, uglavnom portrete.

- Kada sam videla te fotografije, koje su estetski zaista bile privlačne i sa merom ukusom, poželela sam da i ja imam lepe portrete. Želja mi se ispunila, jednom, tokom noći, u njegovoj kancelariji. Bila sam naga i prekrivena belim čaršavom, a sveća je bila jedini izvor osvetljenja - navela je ona, kao i da je verovala da učestvuje u nečemu što ima umetničku vrednost.

- Ali bilo mi je neprijatno, jer je moja nagost bila zaštićena samo čaršavom pred znatno starijim muškarcem prema kome sam osećala isključivo strahopoštovanje - navodi ova devojka.

Dodaje da se osećala posebno jer joj je S. ukazao takvo poverenje:

- Nisam želela nage slike, ali mislila sam da je to uslov da budem deo kul ekipe i način da dobijem lepe portrete. Uz to, sve vreme sam imala osećaj da se ne pitam mnogo, da ne mogu da prekinem to, ako poželim.

S. je fotografisao još jednom.

- Proveli smo nekoliko sati u šetnji oko Stanice kada me je S. fotografisao obučenu i sa tankim prozirnim materijalom preko nagog tela. Strahovala sam da će neko naići, bilo me je sramota...Samo sam želela da se to što pre završi i da idemo iz šume - ispirčala je ona, kao i da su je stid i strah mučili još dok se fotografisala, ali savladali su je u kasnijim dvadesetim:

- Tada sam uništila disk koji sam dobila od S.

Dugo se borila i sa sa strahom od toga kome su njene fotografije dostupne, ali nijednom se nije usudila da o tome pita S. Kasnije, razmenila je iskustva sa prijateljicama iz Petnice.

- Nakon što sam se povezala sa drugim devojkama i saznala do koje mere je njegovo ponašanje eskaliralo i koliko je daleko bio spreman da ode, osećam dug prema svim devojkama koje su u stanicu deošle posle mene - poručila je ova hrabra devojka.

Kurir.rs