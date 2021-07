MILAN VEĆ 10 GODINA IDE U HERCEG NOVI, SADA JE PRVI PUT KRENUO BEZ PLANA: Odmah sam primetio nešto što se ranije nije dešavalo

Za razliku od onih koji vole da obilaze različita mesta i svakog leta menjaju lokaciju i more, Milan iz Valjeva pripada onoj grupi koja voli provereno. Više od 10 godina ide u Herceg Novi, ali je ove godine za razliku od prethodnih krenuo bez unapred rezervisanog smeštaja.

Kao da je znao da će se ovo letovanje razlikovati od prethodnih, zato je odlučio da svoje impresije podeli sa svima, u slučaju da se i vi odlučite na ovaj potez - da znate šta vas čeka.

Milan iz Valjeva kaže da ne voli mnogo da eksperimentiše, čak je i ovaj "iznenadni" put u Crnu Goru za njega izazov, jer voli da mu je sve unapred ugovoreno i da ga čeka na gotovo. Međutim, odlučio je da promeni ploču i krene na letovanje naslepo.

- Svi su bar jednom bili u Herceg Novom, znaju svaki ugao grada i tu se nije mnogo stvari promenilo. Jedan kafić se zatvori, otvori se drugi, kao i marketi i butici. Međutim, čim sam došao na stanicu odmah mi je zapalo za oko koliko je sve prazno i tiho. Naravno, nije Herceg Novi Budva ili Sutomore pa da očekujete džumbus na svakom koraku, ali nije ni blizu onaj grad od pre samo nekoliko sezona", kaže on.

Granicu su prošli bez problema, bez gužve, uz ličnu kartu i bez pitanja o vakcinaciji i testu na kovid. Apartman su našli vrlo brzo, saletali su ih po izlasku iz autobusa i nudili smeštaj. Deset dana za dve osobe koštalo ih je ukupno 250 evra.

Apartman se sastoji od male kuhinje, kupatila i sobe sa francuskim krevetom. Naravno, možete da izaberete i da li će vam terasa gledati na plažu ili okolna brda. Hrana nije uključena u ovu cenu, ali to nije neki problem kada si na odmoru, barem tako Milan tvrdi.

- Svi su mnogo ljubazni, imam osećaj kao da smo im (turisti) svima nedostajali. Smeštaj je sasvim pristojan i dovoljan za dve osobe. Mi smo ručali i večerali u restoranu, a cene variraju u zavisnosti gde i šta jedete. Ja sam za jedan ručak potrošio 25 evra maksimum, a ručao sam i za 10 evra po osobi", kaže momak iz Valjeva.

Izlasci nisu kao pre

Da, to je ono što je drugačije. Herceg Novi se zbog pandemije korona virusa i manjka gostiju pretvorio u odmaralište. Milan je razgovarao sa nekoliko meštana koji su i sami rekli da godinama unazad ne pamte ovako mali broj turista. Međutim, to njemu ne smeta, čak mu i prija kada uveče izađe, jer, nije ljubitelj gužve.

- Pričao sam sa nekoliko ljudi, kažu da je 50 odsto manje ljudi nego prethodnih sezona. Ali poslednjih dva, tri dana vidim da se polako puni. Svako veče izađemo u obližnje kafiće, nije to to. Ranije si u svakom klubu na plaži imao po jednog poznatog pevača, svako veče! Sada je to jednom sedmično, otprilike", objašnjava.

Plaže i ležaljke, cene namirnica i pića

Ako ste već bili u Herceg Novom neće vas iznenaditi cene, ali sve zavisi od toga koliko ste novca spremni da potrošite. Cene namirnica su za 15-20 veće nego u Srbiji. Milan je sa svojom devojkom doručkovao u apartmanu, dok su za ručak i večeru odlazili u restoran. Što se tiče plaža, momak iz Valjeva tvrdi da ako ste spremni da platite - ne morate da budete deo gužve.

- Pa to se uvek zna, onde gde se plaća ležaljka i suncobran uvek je manja gužva. Mi smo išli na privatne plaže i plaćali 8 evra dve ležaljke i suncobran. Naravno, možeš da prođeš i skuplje, a možeš da odeš na otvorenu plažu i ne platiš ništa. Većina plaža je kamenovita što je mnogo lakše i lepše za plivanje jer se od peska stvara mulja ako je u vodi mnogo ljudi. Samo nekoliko je peščanih, ali tu se plaća ulaz", napominje naš sagovornik.

Preporuka: Krstarenje do Boke Kotorske

Ako nećete da trošite pare na provod i restorane, najbolji način da steknete uspomene je krstarenje brodićem do Kotora. Milan se kaje što ranije nije išao na ovakve ture koje su mu ostavile najdublji utisak na letovanju, za vrlo male pare.

- Krstarenje do Boke Kotorske je neopisivo. Kreće se ujutru i obilazi se Perast, Kotor, ostrvo Gospa od Škrpljela. Kotor je naravno prelep, ali u odnosu na Herceg Novi neuporedivo skuplji. Čitav dan za uspomene koje ću pamtiti platili smo po 20 evra. Dakle, krstarenje obavezno - kaže Milan.

Sve u svemu, Herceg Novi će izabrati svako ko želi gostoprimstvo, odmor, mir i upoznavanje sa primorjem. Za razliku od Budve koja bez obzira na okolnosti uvek vrvi od turista i poznatih lica, Herceg Novi je potpuna suprotnost, a opet idealan za parove i porodice. Sve što vam treba je dobra volja i minimalan plan, Milan je upravo to i dokazao. Otišao je naslepo i shvatio da nimalo nije pogrešio.

