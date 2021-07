OVDE SE SVE PLAĆA SEM VAZDUHA: U Hrvatskoj cene malo pale, ali za domaće goste i dalje previsoke VIDEO

Jedan hotel u Opatiji naplaćuje 350-450 evra po noćenju, i iako Hrvat sa prosečnom platom ne može priuštiti taj luksuz - hotel je pun.

"Nismo spuštali cene tokom korone, naprotiv, blago smo ih povisili, upravo zato što neprestano radimo na podizanju naše eno i gastro ponude", rekao je direktor luksuznog hotela u Rijeci Filip Kapetanović za Dnevnik Nove TV .

Iako cene u hotelima ne padaju, cene noćenja u stanovima ove sezone padaju. "Platili smo 65 evra za dve noći na Plitvičkim jezerima. Imali smo 57-58 evra u privatnom smeštaju u Marini, što je takođe u redu, i 55 evra dnevno u Crikvenici", rekla je Biljana, turistkinja iz Nemačke. Grejs iz SAD-a se slaže sa njom i smatra cene veoma pristupačnim. "To je jeftino“, dodala je Grejs.

Iako je koronavirus, s jedne strane, zaustavio rast iznajmljivanja stanova u starim gradskim jezgrima, uveo je i neka nova pravila. "Možda je sve ukupno i nije tako loše s obzirom na to da je u ovom periodu smeštaj filtriran, što ranije jednostavno nije bilo konkurentno. Sve je iznajmljeno, iznajmljene su garaže", rekao je predsednik Udruženja iznajmljivača privatnog smeštaja Zadar Danijel Radeta.

Međutim, iako su cene u Hrvatskoj možda prihvatljive za strance, domaći gosti nisu presrečni. Tokom sezone, dakle, pažljivo se biraju mesta na kojima će se piti kafa jer cena kafe zavisi od lokacije. Na primjer, kafa u barovima dalje od centra grada košta od 8 do 10 kuna (1 evro -7,5 kuna), dok u centru košta 13 kuna.

Meštani se šale da se sve plaća osim vazduha - od ležaljki i suncobrana na plažama, do taksi prevoza koji je i do tri puta skuplji nego na kontinentu. Na primer, vožnja od Zadra do aerodroma u Zemuniku, udaljenom 13 kilometara, može koštati oko osamsto kuna, ako se ne dogovorite o ceni sa taksistom.

Ako svoj automobil želite da parkirate u Dubrovniku, celodnevna karta može da vas košta i do 1500 kuna.

Neki od iznajmljivača apartmana na moru naplaćuju gostima hlađenje klima uređajima i pravdaju se činjenicom da gosti „sami stvaraju ovaj nepotreban trošak“. Prosečna potrošnja klima uređaja na sat iznosi 1,15 kuna, što je 12-25 kuna dnevno. Rad klima uređaja u sezoni koja traje 150 dana iznosi 3000 kuna.

