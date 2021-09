OBUSTAVA PROSLAVA ŠIROM SRBIJE: Opštine uvode nova ograničenja, a ovaj grad ima u planu da uvede još 2 nepopularne mere

Srbija svakodnevno beleži veliki broj zaraženih korona virusom. Brojke se nikako ne smiruju, pa su pojedine lokalne samouprave u čekanju nove odluke Kriznog štaba o kovid propusnicama odlučile da na teritoriji svojih gradova mere pooštre.

U glavnom gradu mere su jednake onim na teritoriji cele zemlje, pa su u Beogradu dozvoljena okupljanja do 500 ljudi i to samo uz odobrenje Kriznog štaba, maske su obavezne na zatvorenom javnom prostoru, prevozu... Slična situacija je i i u Nišu.

U Gradskom štabu za vanredne situacije kažu da su u Nišu su na snazi sve mere koje su na snazi u celoj Republici Srbiji. Ove nedelje zasedaće Gradski štab za vanredne situacije Grada Niša.

Slično važi i za Novi Sad,koji je trenutno u zelenoj zoni, na snazi su epidemiološke mere kao i u celokupnoj zemlji, broj posetilaca ograničen je poštovanjem fizičke distance i nošenjem maski.

foto: Shutterstock

Ipak, budući da broj zaraženih raste, mnogi gradovi su otišli korak dalje i uveli nove mere na teritoriji svojih lokalnih samouprava. Pooštrenje se u najvećem broju slučajeva odnosi na okupljanja.

Novi Pazar

Prvi je "nogu povukao" Novi Pazar, koji je još pre desetak dana ukinuo sva slavlja na teritoriji grada.

Gradski štab za vanredne situacije u Novom Pazaru doneo je naredbu kojom se zabranjuje organizovanje porodičnih veselja u ugostiteljskim objektima.

Ova naredba stupila je na snagu od ponedeljka 13. septembra i biće na snazi dok se epidemiološka situacija u gradu ne poboljša. Štab je ranije doneo odluku da đaci svih srednjih škola na teritoriji Novog Pazara pređu na on line nastavu.

Veliki broj zaraženih i uvođenje novih mera imao je i jednu pozitivnu posledicu - ovaj grad beleži sve više vakcinisanih, što nije bio slučaj u prethodnom periodu.

Ljig

Sličnim stopama pošao je i Ljig. Zbog nepovoljne epidemiološke situacije usled korona virusa, Štab za vanredne situacije Opštine Ljig apelovao je juče na građane da ne organizuju veća porodična slavlja i okupljanja u ugostiteljskim objektima i na privatnim posedima, dok se epidemiološka situacija ne stabilizuje.

- Na sednici Štaba za vanredne situacije Opštine Ljig razmatrana je trenutna epidemiološka situacija na području opštine i ista je ocenjena kao nepovoljna zbog čega se apeluje na sve građane naše opštine da ne organizuju veća porodična slavlja i okupljanja u ugostiteljskim objektima i na privatnim posedima, dok se epidemiološka situacija ne stabilizuje - navodi se na sajtu Opštine u izveštaju sa sednice Štaba.

Takođe, Štab za vanredne situacije Opštine Ljig pozivao je sve stanovnike koji se do sada nisu vakcinisali da to učine što pre, da bi se sačuvalo zdravlje ljudi, s obzirom na to da se poslednjih dana beleži stalan porast broja zaraženih od korona virusa.

Užice

Užički gradski štab za vanredne situacije, pored postojećih koje je propisala država, planira da uvede još dve mere u cilju sprečavanja širenja korona virusa – da se zabrani emitovanje žive muzike u periodu od 23 do 06 sati i da se rad svih objekata u kojima se organizuju javna okupljanja ograniči do 21 sat.

Razlog su, kako kaže dr Jelena Raković Radivojević, gradonačelnika Užica, pogoršana epidemijska situacija u protekle četiri i nedelje i nepovoljne prognoze po pitanju istog.

Predlog ovih mera grad Užice je 15. septembra poslao Republičkom kriznom štabu, Ministarstvu zdravlja i Institut „Batut“.

Valjevo

Štab za vanredne situacije grada Valjeva je doneo odluku da se u Valjevu odlažu sve javne manifestacije i sva druga javna okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do poboljšanja epidemiološke situacije.

Takođe, obavezuju se pravna lica i preduzetnici koja organizuju javna okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru na striktno i dosledno poštovanje mera koje su određene Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, Naredbom o radnom vremenu i prostornim ograničenjima za vreme nepovoljne epidemiološke situacije tokom trajanja zarazne bolesti COVID-19 i Naredbom o zabrani okupljanja u Republici Srbiji na javnim mestima u zatvorenom i otvorenom prostoru – saopštio je Štab.

Uz to, upućen je i apel na sve javne ustanove da se još aktivnije uključe u promociju vakcinacije.

Inače, po poslednjim podacima lokalnog Zavoda za javno zdravlje, u Valjevu su još 143 osobe pozitivne na korona virus, čime je broj aktivnih slučajeva 2.473. Na bolničkom lečenju se nalazi 165 pacijenta sa simptomima korona virusa, a njih 23 je na potpomognutoj respiraciji. Prošle noći bilo je 15 prijema na bolničko lečenje, od toga 10 je nevakcinisanih, a pet vakcinisanih osoba.

U Kovid ambulanti Doma zdravlja bilo je čak 788 pregleda odraslih, a pregledano je još 178 dece koja su imala simptome korana virusa.

Šabac

Istovremeno je i Štab za vanredne situacije grada Šapca doneo odluku da se u narednom periodu ne održavaju tradicionalne manifestacije, Čivijaški Karneval i Šabački Vašar.

- Mislim da je ovo ispavna odluka bez obzira što je ekonomija jako bitna za funkcionisanje grada. Zdravlje naših sugrađana je na prvom mestu kao i činjenica da je povećan broj obolelih u našem gradu – rekao je gradonačelnik Šapca dr Aleksandar Pajić.

- Imamo veliki broj pozitivnih učenika, 11 dece u predškolskoj ustanovi, 87 učenika osnovnih škola i 155 učenika srednjih škola. Oni su najbrojniji učesnici ovih manifestacija. Mislim da je ovo najbolje rešenje. Imamo vremena kada ćemo slaviti. Ovo je ozbiljno vreme koje zahteva ozbiljne odluke – dodao je dr Pajić, prenosi Telegraf.

Sremski Karlovci

Sremski Karlovci su polovinom ovog meseca proglasili vanrednu situaciju, što je automatski odložilo i manifestaciju "Karlovačka berba grožđa" koja je planirana za prethodni vikend.

Nadležni se nadaju da će ova manifestacija moći da se održi u prvoj polovini oktobra, ako epidemiološka situacija dozvoli.

Kako je tada navedno u saopštenju objavljenom na sajtu Opštine, predsednik Opštine Aleksandar Saša Stojkečić pozvao je građane Sremskih Karlovaca da se vakcinišu protiv korona virusa i da se pridržavaju svih mera.

(Kurir.rs/Blic)