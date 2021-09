SRBIN MASON 32. STEPENA ISPRIČAO KAKO JE UŠAO U MASONERIJU Morao sam da verujem da me neće ubosti! Ovo je tajna Mikija Manojlovića

Zoran Lončar, mason 32. stepena ispričao je nedavno sve detalje pristupanja masonskoj loži i otkrio veliku tajnu glumca Mikija Manojlovića.

"Da biste pristupili masonskoj loži potrebno je da ste muško i da ste čovek na dobrom glasu. Tri čoveka, tačnije tri masona, potpisuju za vas da postanete mason. Oni ne smeju vas da pitaju da li želite da postanete mason. To vi morate da pitate jednog od njih. Ne smeju oni da idu po principu – daj mi 1.000 evra i primam te u ložu. To je priča iz Srbije, to ne postoji nigde u svetu", kaže Lončar.

Kako kaže ima dosta lažnih loža koje nisu zvanično priznate.

"Državna bezbednost je ranije otvarala te lažne lože. Pa i glumac Miki Manojlović je otvorio svoju ložu. Ali se postavlja pitanje ko je uneo svetlo u tu ložu?", kaže Lončar.

O tome kako je ušao u masoneriju i kako je izgledao njegov prijem Lončar priča:

"Bila je velika kampanja za vreme rata kako svo to zlo stiže od masona i kako da nema masona nas ne bi ni bombardovali. Ja sam želeo da uđem u masoneriju da vidim kakvi su to ljudi koji mogu to da rade mom narodu. Poznavao sam jednog čoveka za koga sam znao da je mason. Došao sam kod njega i rekao mu da želim da uđem u ložu da vidim kako sve to izgleda. Objasnio mi je da moram da prođem kroz ceo proces", piše Mondo.

Kako kaže, potrebno je da prođe barem godinu dana dok ne postanete majstor.

"Popunio sam prijavu a onda je usledila provera. Oni su proverili sve što sam ja tu napisao i videli da je sve tačno. Kad pristupate ulazite u jedna kabinet gde sede dva stara čoveka koji vam kažu da skinete sve sa sebe. Oblačite posebnu garderobu, izlazite pred sve njih a leva strana grudi je otkrivena da bi se videlo da nisi žensko. Bilo je pokušaja da se žene ubace u muške lože. Daješ im sve sa sebe, zlato, novac što znači da im veruješ. Potom dolazi jedan od tih staraca koji ide prema meni sa ogromnim šestarom koji ima veliku iglu. I ja samo mogu i moram da mu verujem da me neće ubosti. Mesto gde se to odvija je u nekoj polutami. Vezali su mi oči i vodili me dok me nisu doveli pred celo bratstvo. Tu su mi skinuli taj povez", ispričao je Lončar za "Glas javnosti".

Kaže kako masoni ne mogu da pričaju o politici, religiji...

"Moramo da verujemo u Boga, u višu silu ali nikada ne govorite koji je vaš Bog. Ne može vaš Bog da bude veći od mog ili obrnuto", kaže on.

Napominje da ako ste mason visokog stepena imate prava da šest puta godišnje dovedete suprugu na svečanu večeru.

"Ali sve je to jako skromno. Nema tu šampanjca i jastoga kao što ljudi misle", rekao je on i dodaje:

"Ima ljudi koji bi da dođu u masoneriju jer misle kako će imati sve moguće veze i da će moći da rade sve što požele. To uopšte nije tačno."

Rekao je da o tome kakvi su rituali koji se izvode kada se masoni sastanu i po čemu se masoni prepoznaju - ne želi da priča.

