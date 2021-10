MISTERIJA SE NASTAVLJA, PRONAĐEN AUTO PORODICE ĐOKIĆ? Zapaljen pasat pored Morave! TELA UNUTRA NEMA

TRNAVA - Kod mosta u ataru sela Tešica, prema Trnavi, desno od puta pored Morave, pronađen je zapaljen auto marke "pasat".

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova pronašli su automobil porodice Đokić u ataru Tešica, gde je poslednji put na nadzornim kamerama i uočen u ponedeljak dva sata i 20 minuta posle ponoći.

Kako Kurir nezvanično saznaje, tela u zapaljenom automobilu nema. Automobil je zapaljen je i u potpunosti je izgoreo.

Policija je obezbedila mesto kako se DNK tragovi ne bi uništili, a forenzičari dolaze na lice mesta i treba da bude utvrđeno kada je i čime zapaljen automobil. Istraga ima nekoliko pravaca, jedan od njih je da su možda iscenirali ceo nestanak.

1 / 8 Foto: Kurir/M.S.

Podsetimo, Goran, Gordana i njihova ćerka Lidija poslednji put su viđeni u selu Moravac gde živi Goranova majka u ponedeljak 00.20 sati kad su krenuli ka svojoj kući u Aleksincu.

Međutim, nisu išli uobičajenim putem odnosno nisu skrenuli na prvoj raskrsnici, već su se zaputili kontraputem. Poslednji put ih je uočila kamera u selu Tešice koje je nekih osam kilometara od Moravca i to dva sata kasnije!

- U tih 120 minuta se dogodila misterija. Prvo idu asfaltnim putem, prelaze na makadam, pa ponovo na asfalt. Ili su išli preko njiva ili je vozilo stajalo. Kamera nisu posle i pre toga registrovale neko prateće vozilo. Pretpostavka je da su išli alternativnim putevima ka Nišu - objavljeno je u jutarnjem programu TV Pink.

00:34 KOMŠIJE OTKRIVAJU MOGUĆI RAZLOG NESTANKA GORANA IZ ALEKSINCA: Čudno im što je nestala cela porodica

Rodbina: Mislili smo, naći će ih...

U neizvesnosti smo, svakim danom nam je sve teže i teže. Onaj dan kada smo prijavili nestanak, mislili smo - naći će ih. Nadali smo se i juče, i danas, svaki dan se nadamo. Peti dan je prošao otkad ih nema, to je stvarno strašno - kazala je za Blic Verica Đokić, snaja Gorana Đokića iz Aleksinca koji je sa suprugom Gordanom i ćerkom Lidijom nestao 26. septembra.

Tog dana, u nedelju, Đokići su bili kod njegove majke Stojanke u Moravcu koja živi sa snajom Vericom, kako bi pravili zimnicu. Otišli su u ponoć, ali kući u Aleksinac nisu došli. Stvarno čudnovato, troje ljudi da ih nema, katastrofa. Niko ne zna šta je bilo. Bili su kod nas u nedelju, ali nije bilo ništa sumnjivo. Otišli su kao i svaki vikend kad odu, nije to prvi vikend. Bili su do ponoći, oni nekad sede i do dva i do tri časa iza ponoći, pa ništa - kaže Verica.

Ona kaže da se ne zna šta se onda desilo, ali da Goran sigurno ne bi svoje dete stavljao u neku opasnu situaciju niti bi rizikovao život porodice za slučaj da je neko njemu pretio.

Goran sigurno neće svoje dete da stavlja u poziciju ako neko nešto ima sa njim. Da rizikuje celu porodicu da poginu? To je van pameti - kaže Verica. Verica kaže da su i onda i Goranova majka i u petak ceo dan u policiji davale izjave i da su ponovili da je u nedelju kod njih sve bilo u redu.

Đokiće je na putu ka Aleksincu poslednji put snimila kamera na autoperionici u Žitkovcu u 00.10 časova, od kada im se gubi svaki trag. Nestali su na putu od Moravskog mosta ka Aleksincu.

Kurir.rs/J.R.