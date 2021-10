DR ŠEKLER BRUTALNO ISKREN: Ove bombonice koje prete, da vidite kakve su cica-mace kada se razbole, kako traže veze i vezice!

BEOGRAD - Trenutna situacija i napad na epidemiologe posledica je toga što se celo leto ništa nije radilo, tvrdi virusolog Milanko Šekler.

- Celo leto je prošlo mimo nas, i umesto da uđemo u jesen mirne glave mi smo ušli sa istim procentom vakcinisanih koliko smo imali krajem proleća, i zato sve ovo ovako izgleda. Ništa se nije promenilo u glavama tih ljudi. Oni koji su verovali budalaštinama a njih je mali procenat, i na njih je moglo da se utiče da se razgovaralo - kaže dr Šekler za TV Prva.

On kaže da se ne plaši za svoju bezbednost a pretnje koje dobija osim ako nisu psovke objavljuje javno.

- Ja to objavim na mom nalogu ali me Fejsbuk blokira. Zato što širim govor mržnje kažu - objašnjava dr Šekler.

Upitan da li vesti o odobravanju vakcinicije dece i da li to može da izazove bes kod antivakserskih grupa, on je istakao da je za te ljude "vakcinacija protiv besnila".

- Za njih bi bila vakcinacija protiv besnila, jer su besni. Mogu da besne, ali ne napadaju fizički, jer niko njih ne napada fizički. Ove bombonice koji prete i kojima su puna usta krvi, nasilja, da vidite kakve su cica-mace kada se razbole. Oni se boje boce - kazao je on i osvrnuo se na to kako su kineske vlasti zatvorile grad od nekoliko miliona ljudi zbog 39 zaraženih.

- Puno tih pametnjakovića, kada se razbole, da vidite vi promenu ponašanja, kako se traže veze i vezice, da pohvataju šta je opasno, a šta nije", istakao je Šekler.

Odobrena vakcinacija za decu od 5 do 11 godina

Dr Šekler kaže da je super i napominje da ima informacija da će kineska vakcina biti registrovana i za stariju decu od tri godine.

- Kinezi to već rade, koriste samo kinesku vakcinu. Kad se u jednoj regiji pojavi kao što je sada 39 zaraženih oni zatvore ceo grad i istestiraju 12 miliona ljudi - kaže dr Šekler.

Kovid propusnice koje su na snazi od subote dr Šekler komentariše da na početku nije shvatio da je to od 22 časa. Kako kaže da nije mogao da zamisli da je neko mogao da da takav predlog. On objašnjava da je reakcija lokala da zatvore u 22 ali da će da im bude gužva od 20 do 22 kao nikada do sad.

Kako kaže od kako su uvedene kovid propusnice imao je ljude koji rade u ugostiteljstvu, koji su se raspitivali koju da prime i kada i da su bili mladi i neinformisani ali kaže neki veći mlađih da je se javio kaže nije primetio i kaže ne veruje u to.

Dr Milanko Šekler kaže da bi kovid propusnice imale efekta jedino da važe 24 sata.

- To je jedino smisleno. To je minimum minimuma. Ali to je trebalo od juna, jul, kad nije kružio virus kad smo imali samo po par stotina zaraženih, kada nije bila velika transmisija virusa. Tada je trebalo doneti tu odluku da bi ljudi mogli da izlaze celo leto, da idu u kafiće da izlaze svuda normalno - kaže on.

A ne sada kaže kada imamo 8.000 novozaraženih, jer je mera ova mera trebala da dovede da se nikada ne pređe par hiljada zaraženih.

Onlajn nastava

Moguć prelazak na onlajn nastavu Dr Šekler komentariše da ne bi bilo toliko bolesne dece da se više ljudi vakcinisalo.

- Ne bi imala ta deca gde da se zaraze u porodici pa da idu da zaražavaju drugu decu - kaže dr Šekler.

On objašnjava da je njegov stav da ne treba pritiskati decu da se vakcinišu a da se zna da roditelji te dece nisu vakcinisani. Kako kaže nijedan roditelj koji se nije vakcinisao neće vakcinisati ni dete, to je sigurno.

- Moja logika je da stimulišemo odrasle da se vakcinišu pa da tako zaštitimo decu a ne obrnuto - objašnjava dr Šekler.

S obzirom da kreće sezona gripa dr Šekler kaže da ako se ljudi štite od korone tako što nose masku, oni samim tim sprečavaju i da grip pređe na njih sa nekog drugog.

- Tačno je da se sada očekuje veliki talas gripa. I Evropa očekuje ovaj talas jer su u potpunosti vakcinisali oko 85 posto populacije pa su potpuno ukinuli sve mere koje su postojale. I sada će grip koga nije bilo dve godine na velika vrata da se vrati - objašnjava on.

On kaže pošto niko nije imao grip godinu i po sada se očekuje jači udar gripa. Tako da on preporučuje da svi koji imaju hronične probleme ili rade sa velikim brojem ljudi treba da se vakcinišu protiv gripa.

Kurir.rs/TV Prva