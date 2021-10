DOM ZDRAVLJA NIŠ Jerkan: Veće interesovanje za vakcinaciju nakon uvođenja kovid propusnica! 1. dozu primaju mlađi koji rade uveče

NIŠ - Uvođenje kovid propusnica u Nišu uticalo je na povećanje broja gradjana koji se vakcinišu protiv korona virusa, rekao je danas direktor niškog Doma zdravlja Milorad Jerkan.

On je rekao da se pre uvođenja kovid propusnica za dobijanje prve doze dnevno javljalo 150 do 200 ljudi, a poslednjih dana njih oko 300.

"Prvu dozu sada uglavnom primaju mlađi ljudi koji rade u večernjim satima", izjavio je Jerkan. Prema njegovim rečima, oko 68 odsto gradjana Niša do sada je primilo prvu dozu vakcine protiv korona virusa, a 63 odsto i drugu dozu.

Više od 20 odsto gradjana je vakcinisano sa tri doze, što je najviše u Srbiji, dodao je on. Ocenio je da je epidemiloška situacija i dalje jako teška, čemu doprinosi i to što je Niš veliki regionalni centar kome gravitira dva miliona ljudi.

"Veliki broj tih ljudi dolazi iz sredina u kojima procenat vakcinacije nije tako dobar kao u Nišu", istakao je Jerkan.

On je rekao da je u tri kovid ambulante niškog Doma zdravlja juče bilo 2.818 pacijenata, što je "najviše" od izbijanja epidemije korona virusa. "Zbog prvog pregleda lekarima se javilo 700 pacijenata, a korona virus potvrdjen je kod 270 pacijenata. To predstavlja značajno smanjenjenje jer smo prethodnih dana imali svakodnevno 350 do 400 pozitivnih", izjavio je Jerkan.

Prema njegovim rečima, poslednjih dana značajno je povećan broj dece obolele od korona virusa, zbog čega je ta zdravstvena ustanova povećala broj ordinacija u dečijoj kovid ambulanti.

"Ranije smo imali tri ordinacije, a sada ih je sedam. Pedijatri dnevno pregledaju 350 do 400 deteta, a 50 do 70 njih je pozitivno", naveo je Jerkan. Dodao je da je od 1. do 25. oktobra, korona virus povrdjen kod 1.311 deteta.

Rekao je i da je više od polovine njih, odnosno bezmalo 53 odsto, starosti od 7 do 14 godina, da je 11,5 odsto mladje od šest godina, a 13 odsto ima izmedju 15 i 18 godina. "Vakcinacija dece je izuzetno slaba, do sada je kod nas vakcinu primilo 1.000 dece od 12 do 17 godina, što je manje od dva odsto", izjavio je Jerkan. On je rekao da uvođenje kovid propusnica na tri sata predstavlja grešku i da propusnice moraju da važe 24 sata kako bi povećali procenat vakcinisanih.

