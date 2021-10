VIŠE ROĐENIH, VENČANIH: Od početka godine do kraja septembra rođene su 904 bebe na području Loznice

LOZNICA – Tokom prvih devet meseci ove godine na području Grada Loznice bilo je više rođenih, venčanih, ali preminulih nego u istom periodu prošle. To pokazuju podaci iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, a odnose se, obrazloženo je, na one koji su nastali na teritoriji Loznice, ali i ‘’upisane na osnovu isprava inostranog organa’’.

Na području Loznice od početka godine do kraja septembra rođene su 904 bebe, šesnaest više nego u tom periodu 2020, ali su među njima i one čijim roditeljima je adresa u malozvorničkoj, krupanjskoj ili ljubovijskoj opštini. Pred matičara je u tom periodu ove godine stalo 349 parova, 65 više nego prethodne, a brojke su, nažalost, uvećane i u matičnoj knjizi umrlih gde je 2021. upisano u prvih devet meseci 1.129 imena, 296 više nego od prvog januara do kraja septembra 2020.

U Loznici je 2020. u matične knjige ubeleženo više rođenih i umrlih, a manje venčanih nego prethodne godine. U matičnu knjigu rođenih upisano je 1.350 beba, za 17 više nego u 2019. godine, u knjigu umrlih 1.423 osobe, 251 više nego godinu dana pre dok je burme razmenilo 428 parova, 201 manje nego 2019. godine kada je njih 629 uplovilo u bračnu luku.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

Doduše, na broj venčanja, verovatno je znatno uticala pojava korone i nemogućnost organizovanja svadbenih veselja zbog protivepidemijskih mera.

Što se tiče Loznice u njoj je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku za prethodnu godinu procenjen broj stanovnika bio 73.975, živorođenih je bilo 606, umrlih 1.266 tako da je prirodni priraštaj bio 660. Stopa živorođenih na hiljadu stanovnika je 8,2, promila, umrlih 17,1 promil, smrtnost odojačdi 1,7, a stopa prirodnog priraštaja na hiljadu stanovnika - 8,9 promila. Od osam lokalnih samouprava Mačvanskog okruga bolji priraštaj je imao Šabac -7,7 promila, a najlošiji, -14,2, Koceljeva. Ove godine je u prvih devet meseci prema podacima sa gradskog groblja u Loznici povećan broj sahrana. Prošle godine ukupno je bilo 345 sahrana, a samo u prvih devet meseci ove već je obavljeno 299 ukopa.

O početka godine do kraja septembra 2020. godine bilo je 237 sahrana, a istom periodu ove ih je već 62 više. Godišnji prosek na lozničkom groblju je oko 290 do 300 sahrana, retko kad malo više, ali će ove, ako se nastavi ovakvim tempom to biti sigurno premašeno. Da li korona ima direktne veze sa tim, za sada, pouzdanih podataka nema.

Kurir.rs/T. Ilić

01:02 EVO KADA ĆEMO IMATI PROSEČNU PLATU OD 1.000 € U SRBIJI: Ovi faktori ukazuju da će se živeti još bolje