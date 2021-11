METEOROLOG ĐURIĆ OBJAVIO NOVU PROGNOZU: Kratki predah od kiše, pa NOVI TALAS PADAVINA! Evo kada će konačno prestati da lije

Obilne padavine pogodile su i našu zemlju, a kiša je u pojedinim delovima Srbije pala koliko u proseku padne za dva meseca.

Meteorolog Đorđe Đurić objavio je novu vremensku prognozu, najavio novi talas padavina i otkrio kada nas čeka stabilizacija vremena

"Za manje od dva dana u delovima Srbije i Beograda palo kiše koliko u proseku padne za dva meseca, dok su pojedini predeli prošli bez kapi kiše. Nedelja donosi predah od padavina, a novi talas obilnih padavina u ponedeljak i utorak. Od srede stabilizacija vremena", napisao je Đurić na Fejsbuku.

"Tokom četvrtka preko centralne Evrope premeštao se ciklon, a u sklopu njega i hladni front. Srbija se nalazila ispred ovih sistema, a veoma snažno južno strujanje donelo je veoma tolu vazdušnu masu sa juga i sa Mediterana, pa je maksimalna temperatura u mnogim predelima Srbije dostizala 24-25 stepeni, a usled fenskog efekta vetra i 28 i toliko je izmereno u Valjevu i u Kraljevu.

U četvrtak posle podne, tokom večeri, u noći između četvrtka i petka i tokom petka, hladni front prostirao se od Dalmacije preko Bosne i Hercegovine, preko Podrinja, Kolubarskog okruga, Mačve, Srema i Beograda do Bačke i Banata i on je bio stacioniran i skoro da se nije premeštao. Ovaj hladni front razdvajao je veoma toplu vazdušnu masu ispred i bilo je suvo i veoma toplo, uz jugozapadne vetrove i veoma hladnu iza, uz takođe suvo, ali hladno vreme i uz severozapadne vetrove. Istovremeno, duž hladnog fronta bilo je veoma obilnih padavina, pa je na napomeutnom području jaka i veoma obilna kiša povremeno bila praćena i jačim pljuskovima sa grmljavinom. U ovim predelima je od četvrtka posle podne do subote ujutro (za 40 sati) palo od 50 do 90 mm kiše po kvadratnom metru, a lokalno na području Mačve, jugoistočnog Srema i na zapadnom obodu Beograda (Surčin, Novi Beograd) od 100 do 110 mm, a u delovima Mačve i do 130 mm kiše po kvadratnom metru što je količina padavina koja u proseku padne za dva meseca", najavio je on.

Palo više od 100 mm kiše

"Na području Beograda palo je više od 70 mm kiše, a na zapadnom obodu grada i prema Sremu i do 110 mm kiše po kvadratnom metru (prosečna količina padavina za novembar oko 55 mm). Istovremeno, na severu Bačke i u centralnim predelima Srbije pala je veoma mala količina padavina, svega 10 ak mm, a ostatak Srbije prošao je bez kapi kiše. Dakle, padavina je bilo uglavnom uz prostiranje hladnog fronta i najobilnijih količina bilo je na potezu širine od 100 do 150 km, dok se dužina obilnih padavina prostirala od juga Dalmacije preko BiH, Podrinja i Mačve do Srema, Beograda, Bačke i Banata.

Petak je doneo i malo pomeranje hladnog fronta prema centralnim predelima Srbije, pa je na severu i zapadu Srbije i u Beogradu došlo do prodora osetno hladnije vazdušne mase, uz temperature tokom dana od 8 do 14 stepeni, dok na jugu i istoku Srbije bilo suvo i veoma toplo, uz temperature i do 26 stepeni", napisao je Đurić.

U Srbiji danas do 15 stepeni

Dodao je da je "ovog jutra i prepodneva širom Srbije je oblačno, a kiša pada u centralnim i zapadnim predelima Srbije."

"Trenutno se jača kišna zona prostire od Podrinja preko Mačve, Beograda, severa Šumadije, Podunavlja i Pomoravlja i u ovim predelima u nastavku dana očekuje se dodatnih 10 do 20 mm kiše po kvadratnom metru. Na jugozaapdu, jugu i jugoistoku Srbije i na severu Vojvodine danas će biti potpuno suvo. Maksimalna temperatura biće danas u Srbiji od 10 do 15 stepeni, u Beogradu tokom celog dana neće preći 10 stepeni", naveo je Đurić.

Obilne padavine

On je istakao i da je "na području Podrinja, Mačve, Srema, Beograda, juga Bačke i Banata za 40 sati palo je kiše koliko u proseku padne tokom celog novembra, a u noći između četvrtka i petka palo je i preko 60-70 mm kiše, što je više kiše nego u proseku tokom celog novembra".

"Najintenzivnije padavine i najjači grmljavinski procesi odvijali su se u četvrtak uveče, tokom noći i u petak ujutro. Srećom, većih problema nije bilo i to zahvaljujući niskom vodostaju reka tokom leta i jeseni, pa su rečna korita bila sprema za ekstremne količine padavina. Lokalnih problema bilo je kod manjih bujičnih tokova u slivu reke Jadar, kao i u urbanim sredinama, gde je dolazilo do lokalnih poplava, ali ne zbog izlivanja reka, već zbog nemogućnosti da odvodni i kanalazacioni sistemi prihvate ogromnu količinu atmosferskih padavina u kratkom vremenskom interavlu."

Najavio je i kratki predah od padavina.

"Dobra vest je da nam nedelja donosi kratkotrajni predah od padavina. Nakon tmurnog, prohladnog i maglovitog jutra, tokom dana suvo sa sunčani intervalima, uz slab do umeren jugoistočni vetar, a samo će u donjem Podunavlju biti jak. Minimalna temperatura biće od 5 do 9 stepeni, u Beogradu 6 stepena, a maksimalna dnevna od 14 na severozapadu do 20 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 15 stepeni", napisao je Đurić.

Novi talas padavina

Ipak, vrlo brzo stiže nova tura padavina.

"Tokom nedelje i ponedeljka sa severa Atlantika preko centralne Evrope premeštaće se veoma snažan ciklon, a u sklopu njega i hladni front. Srbija će se tokom ponedeljka i utorka nalaziti pod uticajem ciklona iz centralne Evrope, koji će nastaviti put ka istoku Evrope, a hladni front prostiraće se do našeg područja, pa se u ponedeljak i utorak očekuje novi talas obilnih padavina.

foto: Ana Paunković

U Srbiji u ponedeljak i utorak oblačno sa kišom i pljuskovima. U ponedeljak se najobilnije padavine očekuju na severu i zapadu Srbije i to na području Podrinja, Kolubarskog okruga, Šumadije, Beograda, Mačve, Srema, Banata i juga Bačke, tj. na području koje je već zahvaćeno najobilnijim padavinama. Duž ovih predela ponovo će se prostirati hladni front i na potezu širine 150 do 200 km se očekuju najobilnije padavine očekuju se tokom ponedeljka, naročito posle podne, uveče, noću i u utorak ujutro. U ovim predelima palo bi dodatnih 20 do 40 mm kiše po kvadratnom metru, lokalno i preko 60 mm, tako da bi ukupna količina padavina od četvrtka do utorka u mnogim ovim predelima bila i preko 150 mm kiše po kvadratnom metru, pa i više, što je kiša koja padne u proseku tokom tri meseca, a pala bi za 5 dana", najavio je meteorolog.

Od srede stabilizacija vremena

"Maksimalna temperatura u ponedeljak od 10 stepeni na severozapadu Srbije i to zbog prodora svežije vazdušne mase sa severa do 22 na jugoistoku Srbije, jer će ti predeli i dalje biti ispred hladnog fronta, uz jugozapadni vetar. Temperatura u Beogradu u ponedeljak tokom dana bez većeg kolebanja, od 10 do 12 stepeni. U ponedeljak na jugu i jugoistoku Srbije tokom većeg dela dana suvo. Kišna zona u utorak će se uz hladni front premeštati ka jugoistoku, tako da će prodor hladnijeg vazduha stiće i do juga Srbije, a sa njim i kiša", napisao je Đurić.

Najavio je i stabilizaciju vremena.

"U utorak posle podne padavine na severu Srbije prestaju i očekuje se razvedravanje. Od srede u svim predelima stabilizacija vremena, još samo ujutro i pre podne na jugu kiša. Dakle, od srede u Srbiji pod uticajem anticiklona i veoma visokog vazdušnog pritiska jutra će biti prohladna, tmurna i maglovita, a tokom dana suvo, uz maksimalne temperature od 8 do 14 stepeni, što su i prosečne temperature za drugu dekadu novembra. Takva sinoptička sutuacija biće idealna da zagađenje vazdzuha ponovo bude na visokom nivou, što nije slučaj ovih dana i to zbog vetrovitog vremena, padavina i drugih burnijih procesa u atmosferi", zaključio je Đurić.

