OBILNE PADAVINE NAPRAVILE HAOS: Kiša donela probleme zbog izlivanje kanalizacije! Evo kada ćemo moći da odahnemo!

Za samo 24 sata u pojedinim delovima Srbije je palo od 30 do 70 litara kiše po metru kvadratnom, a najveća količina padavina zabeležna je u Sremu, srednjem Banatu, zapadnoj Srbiji i Beogradu. Meteorolozi kažu da se prestanak padavina očekuje već u toku današnjeg dana i da problema može biti sa manjim tokovima, ali da neće doći do izlivanja velikih reka.

Saobraćaj u Beogradu juče je, zbog kiše koja je padala satima bez prestanka, bio u kompletnom kolapsu. U prestonici su zabeleženi brojni udesi, gužve, zastoji, a neki automobili su ostajali zarobljeni u vodi.

foto: Printscreen/Instagram/moj_beo_grad

Najgore ja, sudeći po snimcima i fotografijama sa društvenih mreža, bilo sa leve strane Dunava, ali i na Vidikovcu, u Zemunu, Batajnici, Mirijevu i na Autokomandi. U pojedinim delovima grada ulice je preplavila voda, a negde su se napravila i manja jezera.

foto: Story Instagram Printscreen/Moj_beo_grad

RHMZ je juče na svom zvaničnom sajtu objavio i upozorenje zbog porasta vodostaja na pojedinim rekama i pritokama.

- Na slivovima Jadra, Ljuboviđe, Drine, Lima, Kolubare, Uba, Tamnave i Ljiga sa pritokama vodostaji će biti u umerenom porastu do 6. novembra i kretaće se ispod upozoravajućih nivoa.

foto: Beta/ Zoran Živković

Međutim, Jugoslav Nikolić, direktor Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHZM) kaže za Kurir da je kiše sve manje, te da se ne očekuju veći problemi sa izlivanjem reka, naročito što se u toku današnjeg dana očekuje prestanak padavina.

- U Beogradu je u noći četvrtak na petak, za samo nekoliko sati, palo oko 50 litara kiše što je skoro mesečna vrednost. Kiša koja je pala može da utiče na manje vodotokove, a što se tiče većih još uvek, srećom, ima dosta rezervi i ne bi trebalo da bude velikih problema. U nedelju i ponedeljak ćemo imati suvo vreme, ali se u ponedeljak na utorak i u utorak očekuju nove, ali manje padavine - kaže Nikolić.

On kaže da, iako je pala velika količina kiše, situacija se ne može uporediti sa velikim poplavama 2014. godine:

foto: EPA, Nemanja Pančić

- Tada smo imali slabo pokretni ciklon koji je uslovio takve sume padavina koje su prelazile stogodišnje maksimume. To su bile ekstremne padavine koje se ne pojavljuju često i neuporedive su sa ovom situacijom.

To što su se na pojedinim mestima u Srbiji na ulicama napravila prava jezera od kiše, Jugović kaže da je uobičajena pojava u urbanim sredinama, ne samo u Srbiji, već i u velikim evropskim gradovima:

- Kada u urbanim sredinama padne tako velika količina kiše u kratkom intervalu kanalizacija ne može da je prihvati i onda se napravi problem. Karakteristika je tih bujica, da iznenada dođu i u ukratkom vremenskom intervalu naprave problem, ali to je problem skoro svih velikih evropskih gradova i urbanih sredina.

U Srbiji će, inače, danas, kako je saopštio RHMZ, biti oblačno, hladnije i mestimično sa kišom. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura kretaće se od šest do 11, a najviša dnevna od devet do 15 stepeni Celzijusa .U nedelju će biti umereno oblačno, suvo i malo toplije. U ponedeljak i utorak oblačno mestimično sa kišom, a od srede umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo.

Potresno u Sarajevu Miljacka bi da ruši mostove foto: Youtube prtscr / Klix.ba U Sarajevo juče su, nakon obilnih padavina, glavne saobraćajnice bile pod vodom, a Miljacka je pretila da poplavi ulice, ali i da ruši mostove. U jednom delu dana ceo grad ostao je bez struje. Spasioci su u pojedinim delovima evakuisali ljude. U poplavljenim i rizičnim područjima prekinuta je nastava, rad vrtića i drugih javih ustanova. Jedan od ugroženih objekata je benzinska pumpa i motel firme SAS Petrol, koji se nalazi na putu od Sarajeva prema Foči.

Kurir.rs/R.Kantar