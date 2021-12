DR JANKOVIĆ O OMIKRON SOJU: Ne postoji ni teoretska mogućnost da ne doće kod nas! Otkrio kada konačno ulazimo u mirniju fazu

U Velikoj Britaniji zabeležen je prvi slučaj smrti čiji je uzrok zaražavanje novim sojem korona virusa, omikronom. Ipak, ono što su pokazale prve studije, ovaj soj ne daje drastičnu razliku u kliničkoj slici, čak neka istraživanja pokazuju da je slabiji i od delte.

Svakako, tok kliničke slike zavisi od imunog odgovora zaražene osobe, ali i od toga da li je neko vakcinisan ili ne.

Iako se o omikronu na samom početku govorilo kao o opasnijem soju, ispostavilo se da ta teza „ne pije vodu“, te da se vakcine mogu modifikovati po potrebi. Ipak, još jedna dobra stvar u vezi sa novim sojem je da dve antikovid Fajzer vakcine smanjuju rizik od hospitalizacije ili smrti izazvane korona sojem omikron do 84 odsto, dok buster doza dvostruko smanjuje šansu da se neko uopšte i razboli od kovida, zvanične su procene iz Velike Britanije.

Ipak, ono što se nas tiče je da li će doći u našu zemlju, i da li ćemo ga i kako izbeći? Stručnjaci objašnjavaju da je to neminovno i da će se u nekom trenutku pojaviti, ali da smo mi svakako na dobrom putu u ovom momentu i ne očekujemo dramatične promene.

Zamenik generalnog direktora UKC Niš, prof. dr Radmilo Janković, kaže za Blic da će broj novozaraženih u narednim nedeljama biti u proseku oko 1.000, te da ćemo, ukoliko ne načinimo neki pogrešan korak, verovatno na proleće ući u mirniju fazu.

- Ne očekujem neku veliku eskalaciju i ne očekujem da ćemo imati 7.000 - 8.000 zaraženih. Postali smo otporniji, što vakcinom, što svojom neodgovornošću tako što smo se zaražavali u septembru i oktobru. Nije toliko nepovoljna situacija sada, imamo te neke mere koje održavamo, maske, tokom večeri nema okupljanja nevakcinisanih, pa i ne očekujem neko dramatično uvećanje. Verovatno će nam Kruševac, Batajnica i Mišeluk biti dovoljni za te sporadične slučajeve koje ćemo imati na proleće, pa ćemo se nekako kao zdravstveni sistem vratiti u normalu - priča profesor Janković za Blic.

Što se omikrona tiče, kako objašnjava „svašta se piše“, da li testovi „hvataju“ novi soj ili ne, ali ono što je bitno za populaciju je, da treba da se vakcinišu i prime treću dozu kako bi bili sigurniji na više nivoa.

- Onaj ko se vakciniše neće imati problema ni sa omikronom, i verovatno sa nekim drugim sojem. Sva dosadašnja istraživanja pokazuju da vakcine efikasno štite. Teško da će omikron ili neki naredni soj praviti neku težu kliničku sliku, jer bi to podrazumevalo drugačiji patogenski mehanizam, da se virus vezuje preko nekih drugih receptora, što bi onda bila neka potpuno drugačija bolest teoretski, to ne bi bio kovid 19. Tako da mislim da nema opasnosti, da nema realne opasnosti od toga. Inače, teško da omikron neće doći u Srbiju. Ne postoji ni teoretska mogućnost, da se to ne desi, kaže profesor Janković.

Kako dodaje možda je bilo previše "uzbune“ od strane SZO, koji su verovatno poučeni delta sojem tako i postupili, kada su alarmirali da se pojavio novi soj.

- Ono što stanovništvo treba da zna je, da je stvaranje novih mutiranih sojeva direktna posledica lošeg imunološkog bedema u nekoj državi. Dokle god se čitava planeta ravnomerno ne vakciniše, a ne da u Španiji ima 90 odsto, a u Južnoj Africi 20 odsto, dešavaće se mutacije. Virus napada one koji su nevakcinisani, on se tamo replicira, razmnožava i to je prirodni put čak i ljudskih ćelija, a kamoli virusnih. Bitno je da se kaže, da tamo gde nema dovoljno vakcinisanih, u slabije razvijenim zemljama, gde proces vakcinacije nailazi na otpor, tu se virus širi. To podrazumeva razmnožavanje i što je više replikacija to je veća mogućnost za mutacije - dodaje profesor Janković.

Globalno rešenje za pandemiju kako kaže je, usmeriti saradnju najbogatijih zemalja ka Africi i Aziji, kada se ravnomerno obavi obuhvat, onda će problem sa nekim potencijalno opasnim mutacijama biti svedene na najmanju moguću meru.

Kakva je situacija kod nas?

U ovom momentu mi stagniramo sa brojkama, i situacija nije u tolikoj meri nepovoljna. Bolnice su rasterećenije ali to ne znači da je vreme za opuštanje.

- Trenutno stagniramo na relativno niskim brojevima. Ima smanjenja broja hospitalizovanih, taj broj je u Srbiji pao ispod 3.000, što je ohrabrujuća vest. To manje opterećuje zdravstveni sistem, manje su popunjeni kapaciteti, drugi kapaciteti koji su predviđeni za kovid pacijente se oslobađaju, što je dobro. Ali da će brojke pasti toliko nisko da ćemo moći da zatvorimo sve kapacitete, to ne verujem. Održavaće se kao i prošle godine na nekom nivou, gde imamo određeni broj pacijenata, otprilike će ta broja ići oko 1.000 u narednih par nedelja, i ako ne uradimo neki pogrešan korak, verovatno će ići u nekom tom pravcu i završiti se početkom proleća. Pa ćemo ući u neki mirniji period, zaključuje profesor Janković.

Kon: Treća doza sprečava novu varijantu virusa

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon gostujući na TV Prva komentarisao je novi soj korona virusa i trenutnu epidemiološku situaciju u Srbiji.

- Novi soj korona virusa omikron je došao u više od 60 zemalja. U našoj zemlji još uvek nema potvrđenih slučajeva ali to ne znači da virus nije tu, kazao je Kon.

Kako je naveo, u Srbiji je broj novozaraženih znatno manji, i da brojevi padaju. Epidemiolog je naglasio da je bitno da se shvati da je malo vremena prošlo od pojave novog soja, i da je još uvek rano da se govori o karakteristikama omikrona.

- Ova varijanta se lako prenosi kroz sve populacije. Može se očekivati kod dece. Još uvek nemamo jasne podatke kakav je ovo soj, ali je jasno da je ovo blaža varijanta, što je dobro - naglasio je Predrag Kon.

Što se tiče vakcinacije i njene efikasnosti kod omikron soja, Kon je kazao da treća doza vakcine najbolje sprečava novu varijantu virusa.

- Spustila se efektivnost vakcine. Prve dve doze su najbitnije, ali treća doza je potrebna, i zato još jednom apelujem na sve za primanje treće doze. U ovoj situaciji, dok čekamo novi soj, vreme je da se zaštitimo.

Prvi slučaj smrti u Evropi

Britanski premijer Boris Džonson potvrdio je u ponedeljak da je jedna osoba preminula od posledica zaražavanja sojem omikron korona virusa. Vest dolazi nakon što je otkriveno da je deset pacijenata u bolnici sa mutiranom varijantom u engleskim bolnicama.

- Nažalost, da, omikron izaziva hospitalizacije i nažalost je potvrđeno da je najmanje jedan pacijent umro od omikrona - rekao je Džonson tokom posete klinici za vakcinaciju u blizini Padingtona.

- Tako da mislim da je ideja da je ovo nekako blaža verzija virusa, mislim da je to nešto što treba da stavimo na jednu stranu i prepoznamo sam tempo kojim se ubrzava kroz populaciju. Dakle, najbolje što možemo da uradimo je da svi primimo buster vakcine - rekao je on.

Već dve vakcine smanjuju rizik

Dve antikovid vakcine smanjuju rizik od hospitalizacije ili smrti izazvane korona sojem omikron do 84 odsto, dok buster doza dvostruko smanjuje šansu da se neko uopšte i razboli od kovida, prema zvaničnim procenama iz Velike Britanije.

Model SAGE (britanska Grupa za naučno savetovanje vlade u hitnim slučajevima) objavljen preko vikenda izračunao je da dve doze Fajzera daju 83,7 odsto zaštite od hospitalizacije ili smrti od korona soja sa najviše mutacija dosad, preneo je "Dejli mejl".

Istovremeno, procenjeno je da dve doze AstraZeneke smanjuju rizik od ozbiljnog toka bolesti za 77,1 odsto.

Međutim, dodaje se i da zaštita od ovih vakcina nestaje u roku od tri do šest meseci.

Procenjeno je da primanje buster doze Fajzera pojačava zaštitu na 93 odsto, bez obzira na to koje su prve dve doze date, što je otprilike ista zaštita kao što daju dve doze Fajzera protiv delte, dodaje se.

