DR ŠEKLER: Imamo pun autobus umrlih svakog dana! Situacija je i dalje teška

Mikrobiolog Milanko Šekler ocenio je da je pojava omikron soja korona virusa po svoj prilici korak u korist populacije, a na štetu virusu, jer daje mnogo blažu kliničku sliku.

On je za novi broj nedeljnika Ekspres rekao da je broj osoba zaraženih novim sojem u Južnoj Africi drastično skočio prethodnih nedelja, ali da su linije smrtnosti i hospitalizacije "potpuno ravne".

"U Južnoj Africi je najveći broj novozaraženih delta sojem registrovan u julu-avgustu, oko 26.000 ljudi. Oni su imali više od 500 mrtvih tada dnevno. A sada su blizu 20.000 novozaraženih a imaju mrtvih 10, 20 kako kad. To govori samo za sebe", naveo je Šekler.

Ocenio je da je "previše" da se na virusu desi 50 mutacija kao što je slučaj sa omikron varijantom.

"Vrlo je mala verovatnoća da sve mutacije idu u korist virusu. Mnogo je verovatnije da većina njih ide na štetu virusu. Omikron je po svoj prilici korak u našu korist. Jednostavno, to je samo prolazna groznica sa par dana znojenja, glavoboljom, temperature ima-nema i to je to", rekao je mikrobiolog.

Dodao je da brojevi novozaraženih u Srbiji padaju prethodnih dana jer je kako je rekao, ogroman broj ljudi preboleo infekciju.

"Mi smo tri-četiri meseca imali po 6.500 novozaraženih dnevno pa kad to pomnožite sa 90 dana to je 600.000 ljudi zaraženo. Saberite to sa vakcinisanima i dodajte na to slobodno jedno 500.000 koji nisu dijagnostifikovani jer su iz iste porodice. Razbole se ali ih ne vode na testiranje jer znaju šta je. I na to kad dodate relativno visok procenat vakcinisanih dobijete nekih četiri od šest miliona pa odbacite decu koja su mnogo blaži oblici i onda je logično da će brojevi početi da padaju", kazao je Šekler.

On je dodao da je epidemiološka situacija u Srbiji "i dalje teška" prvenstveno zbog visokog broja preminulih na dnevnom nivou.

"Mi i dalje imamo svakog dana 40 i nešto umrlih. To je pun autobus. Ima i mladih. Apsolutno je jasno da ništa nije gotovo. Prosto, ogroman broj ljudi i dalje nije vakcinisan. Ide zimski period gde su ljudi zatvoreni, idu jedni kod drugih", naveo je mikrobiolog.

(Kurir.rs/Beta)

