DR KON U NEVERICI: Otkrio razlog zašto bi naš narod pre pio sve i svašta nego primio vakcinu?! Omikron nam stiže pred Novu godinu

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon rekao je danas da soj korona virusa omirkon nije otkriven u Srbiji i da će verovatno stići krajem decembra.

Kon je jutros za televiziju Pink rekao i da je potrebno vreme da se otkrije taj soj virusa, koji je do sada registrovan u oko 60 država. Ocenio je da se epidemiološka situacija u Srbiji poboljšava, te naveo da se smanjuje broj zaraženih, kao i broj pacijenata na intenzivnoj nezi.

Naglasio je da situacija i dalje nije potpuno povoljna, jer je kako je podsetio, visok broj preminulih. Kon je rekao i da ne vidi se šta bi poremetilo pad brojki u naredne dve sedmice, i dodao da očekuje dalje smanjenje broja obolelih od kovida. Ponovio je da je vakcinacija jedini izlaz iz epidemije.

Epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon istakao je da se u Srbiji situacija povodom korona virusa poboljšava, i da se smanjuje broj zaraženih, kao i broj pacijenata koji su na intenzivnoj nezi, ali da situacija i dalje nije potpuno povoljna, jer, kako kaže, i dalje imamo visok broj preminulih.

Kon kaže da se trenutno ne vidi se šta bi poremetilo pad brojki u naredne dve nedelje, dodajući da je pred nama zasigurno i dalje nastavak pada broja obolelih, što je optimistično, kada bi se uporedili sa pojedinim zemljama sveta.

- Pitanje je samo oko Omikrona, jer je potrebno vreme da se on otkrije. On je registrovan u 60 zemalja sveta, što pokazuje jedan zavidan potencijal, što znači da će vremenom zavladati čitavim svetom - priča Kon.

Kako je dodao, pojedine zemlje preventivno uvode nove mere, kako bi se sprečio nagli porast obolevanja.

- Mi imamo dobru situaciju, u školama nismo imali skok, i ne vidi se ništa sve do nekog ozbiljnijeg dolaska ljudi iz područja gde je to prisutno - navodi Kon i objašnjava da će, kad omikron stigne u Srbiju, to će verovatno biti krajem decembra.

Četvrta doza

Govoreći o četvrtoj dozi, Kon navodi da se postavlja pitanje da li je ta vakcina za starije, i one ugrožene, ili za sve građane, ali to će, kako je istakao, pokazati studije.

- Treća doza je značajna, pogotovo kada je u pitanju omikron soj. On pojačava rast antitela, štiti ćelijski imunitet... - objasnio je Kon.

Govoreći o efikasnosti vakcina, Kon dodaje da kod kineske vakcine, treća doza dovodi do naglog skoka antitela, ali da je svaka vakcina značajna i podjednako važna.

- Očekujem da ćemo, ukoliko dođe do vakcinacije četvrtom dozom, zasigurno imati dovoljno cepiva za građane - rekao je Kon.

Kon je dodao da je glavni vid izlaza iz ove situacije vakcinacija.

- To je nešto što treba zapamtiti. Jer ćemo mi uraditi sve, samo da se ne vakcinišemo, što je strašno - priča Kon.

Kon je naveo da je, izjava Bila Gejtsa, koji je najavio kraj pandemije za narednu godinu, dosta optimistična, dodajući da se slaže sa njim, ali da ne može sa sigurnošću da tvrdi da će se pandemija okončati upravo tada.

Kon je prokomentarisao i problem nevakcinacije, za šta je naveo strah građana od igle, dodajući da su pacijenti spremni da popiju i nekoliko lekova, samo da ne prime cepivo.

Kurir.rs/TV Pink/Beta