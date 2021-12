PODVARIJANTA OMIKRONA ZABRINULA NAUČNIKE! Dr Kapulica: Moguće da je VEĆ U SRBIJI

Poslednja verzija mutacije korona virusa "omikron" za samo jedan dan učetvorostručio je broj novozaraženih u Škotskoj, a ono što je posebno zabrinulo naučnike širom sveta jeste njegova podvarijanta "stelt" nevidljiva na PCR testiranju, koja bi mogla biti zaraznija.

Iako ova nevidljiva varijanta još uvek nije registrovana u Evropi, ono što zabrinjava naše stručnjake jeste da li ćemo se protiv novog mutanta moći da se borimo sa trenutnom terapijom i da li će vakcine biti efikasne?

- Sve nove varijante, koje se javljaju mutacijom mogu dovesti do promene u dijagnostici. Što se tiče omikrona od koga sad nastaju nove varijante, nezahvalno je davati bilo kakva predviđanja u ovom trenutku. Treba sačekati konkretne naučne rezultate i videti u kom pravcu će ići virus, a posebno ova poslednja varijanta "stelt "o kojoj se govori. Da li će biti naivniji ili opasniji to apsolutno niko u svetu sada ne može da kaže jer je za to potrebno vreme - kaže za "Blic" prof. dr Nada Kuljić Kapulica.

foto: Printscreen/RTS

Objašnjava da iz ove perspektive nije moguće ni govoriti o efikasnosti postojećih vakcina, i da li će nam za omikron - nevidljivu varijantu biti potreban novi sastav cepiva.

- Ne može da se kaže ništa o efikasnosti vakcina jer tokom ove epidemije idemo u tom pravcu da dolazi do promena u virusu i ako su vakcine fiksne na određeni deo virusa a virus se menja, logično je da može doći do toga da "ključ ne odgovara bravi" i da može doći do tih neslaganja. Svi prznaju da su vakcine manje efikasne prema novim sojevima. prva je priznala Astra Zeneka da se smanjila efikasnost njihove vakcine na Južnoafrički soj, a ovaj omikron je mnogo sličan tom soju - kaže virusološkinja.

Ona naglašava da će se tek pokazati kada budemo imali realne slučajeve i naučne dokaze, da li vakcine koje imamo štite i od novog soja. Kako kaže bez obzira što se sa promena sa virusom odvija veoma brzo, za sada je preuranjeno davati pretpostavke i za egzaktne rezultate mora se sačekati.

Omikron stigao u Srbiju a mi ne znamo?

Panika u celom svetu ponovo se digla sa pojavom omikron soja, slično kao na početku pandemije. Poslednja mutacija iz Južne Afrike ubrzo je stigla u Evropu a zatim i u naš komšiluk. Neizvesnost kada bi mogao kod nas doći omikron i njegova nevidljiva podvarijanta "stelt" naša virusološkinja objašnjava da je možda već tu a da mi to ne znamo.

- Možda je već stigao, nego nije dijagnostifikovan. Što ne bi stigao i kod nas ako je registrovan u zemljama oko nas? Tako je bilo i sa predhodnim sojem. A s obzirom da ovaj soj prolazi bez simptoma teško ga je uhvatiti. To je vrlo kompleksan proces, treba sačekati, mada ja mislim da je već tu, što ne bi bio?! Samo za sada nije tako brojan - kaže Prof. dr Nada Kuljić-Kapulica.

Ona dodaje da su sve predviđanja neodređena i da se sada ne može sa preciznošću govoriti, da li će ova varijanta otići u pozitivnom ili negatvnom pravcu.

Nevidljiva varijanta neće biti opasnija

Govoreći o novoj omikron nevidljivoj podvarijanti "stelt" dr Radmilo Janković, zamenik direktora UKC Niš, smatra da neće biti opasnija i da neće davati teže kliničke slike.

- Ne verujem da će biti opasniji u smislu da će izazivati teže kliničke slike jer je patogenetski put Sars-Cov-2 i tok bolesti u bilo kojoj mutacionoj formi već poznat. I ne verujem da će tu biti nekih drastičnih izmena. Ali brine me koliko su efikasne dosadašnje terapije i vakcine jer većina vakcina se vezuje za posebna epitopska mesta na spajk proteinu. A deo mutacija je upravo jako blizu tih mesta i niko sa sigurnošću ne može tvrditi da efikasnost vakcina neće biti manja, što brine SZO i zapadnoevropske zemlje - rekao je doktor za Kurir.

Bolje 70% nego nikakva zaštita

Dr Janković je podsetio na protekli period i talase u kojima se pokazalo da vakcina nije stoprocentna, ali naglasio da je svakako bolje i 70 % nego nikakva zaštita.

- Vakcine, koliko god više ili manje bile efikasne, svakako su jedini način da se zaštitimo u najvećoj mogućoj meri. I 70% da štiti je bolje nego da ne štiti uopšte. Svaki moj pacijent i poznanik koji je primio vakcinu, a potom se zarazio, rekao mi je: "Bogu hvala što sam se vakcinisao, to me je spaslo." Nikoga nisam čuo: "Prevarili ste me, ipak sam se zarazio." I nemamo u bolnici pacijenta koji je primio tri doze RNA vakcine ili "sputnjika", kao i dve doze "sinofarma", a treću neke druge, dok vrlo, vrlo retko imamo nekoga ko je primio tri doze "sinofarma". Znači da to svakako deluje. Ti ljudi su možda zaraženi, ali nisu dospeli do bolnica, a svakako ih nema na spisku umrlih. E, sad realno mislim da će to smanjiti poverenje u vakcinaciju. Ali ljudi moraju da znaju da sve drugo mnogo više košta - objasnio je dr Janković u intervju za Kurir.

Šta znamo o omikron podvarijanti "stelt"

Izveštaji u Južnoj Africi ukazuju da su osobe zaražene omikronom imale samo blaže simptome, a vodeći infektolog u SAD, Entoni Fauči, kazao je za CNN da "izgleda da nema veliki stepen ozbiljnosti".

”Stelt” varijanta omikrona ima veliki broj mutacija koje su karakteristične za omikron, ali joj nedostaje jedna od genetičkih promena koje omogućava PCR testovima da detektuju virus.

Istraživači su za britanski “Gardijan” rekli da je prerano pričati o tome da li će se novi oblik omikrona širiti na isti način kao standardna omikron varijanta, ali su potvrdili da je izvesno da je “stelt” verzija genetički različita i stoga se može ponašati drugačije.

Novo otkriće donelo je i nove promene u oznakama omikron varijnte pa je tako sada standardni omikron označen kao BA.1, dok je nova varijanta registovana oznakom BA.2. Ono što otvara misteriju i u naučnim krugovima jeste nepoznato poreklo nove varijante. Mada spada u omikron, toliko se genetički razlikuje da bi se mogla kvalifikovatu kao novi “zabrinjavajući soj” ukoliko počne brzo da se širi.

foto: Zorana Jevtić

Otkriće nove varijante objavljeno je u trenutku kada su evropske akcije i globalna tržišta počela da se oporavljaju, podstaknuta nadama da je omikron soj virusa manje opasan u smislu izazivanja teške kliničke slike, nego što se ranije mislilo.

Nova omikron "zabrinjavajuća varijanta"

- Postoje dve verzije unutar omikrona, BA.1 i BA.2, koje su prilično genetski različite. Te dve verzije mogu da se ponašaju drugačije - rekao je Balu.

Naučnici koriste analizu celog genoma da bi potvrdili koja je varijanta izazvala infekciju korona virusom, ali PCR testovi ponekad mogu da daju indikaciju.

Približno polovina PCR testova u Velikoj Britaniji, na primer, traži tri gena u virusu, ali je omikron, kao i alfa varijanta pre njega, bio pozitivan na samo dva od njih.

To je zato što omikron, kao i alfa, sadrži genetsku promenu - brisanje u genu S (nedostajuće delove genetskog koda). Greška znači da PCR testovi koji pokazuju takozvani "neuspeh u ciljanju S gena" verovatnije ukazuju na infekciju omikronom, prenosi "Jutarnji list".

Gde se prvo pojavio?

Australija je prva prijavila slučaj nove varijante omikrona.

Južnoafrikanac u Kvinslendu koji je bio pozitivan na omikron ima genetski drugačiju verziju virusa, preneo je Dejli mejl.

Muškarac, koji se prošle nedelje vratio iz južnoafričke provincije Hauteng, izolovan je u karantinskom objektu hotela u Brizbejnu i pretpostavlja se da ima blagi slučaj kovida.

foto: Shutterstock

Stelt varijanta omikrona je prvi put primećena proteklih dana i među uzorcima genoma kovid virusa iz Južne Afrike, Australije i Kanade, međutim used teškoća prilikom detektovanja ove varijante moguće je da se već proširila a da za to nema dokaza. Upravo to opravdava i strah kod naučnika koji smatraju da bi se stelt varijanta omikrona mogla širiti neprimećeno dok su medicinske vlasti fokusirane na PCR testove za standardni omikron.

Ministarka zdravlja Kvinslenda Ivet D'At potvrdila je da slučaj znači da je Međunarodni komitet sada svrstao omikron u dve linije.

U Škotskoj alarmantno

Slučajevi Omicron korona virusa se "udvostručuju svaka dva do tri dana" u Velikoj Britaniji, kaže naučnik Profesor Nil Ferguson. On smatra da će nova varijanta koronavirusa verovatno biti dominantan soj u Velikoj Britaniji pre Božića.

Ferguson je nazvao tempo rasta Omikron soja "veoma brzim" rekavši "Isti je ako ne i brži nego što smo to videli kod originalnog soja virusa u martu prošle godine tako da je to zabrinjavajuće" - preneo je Gardijan.

(Kurir.rs/Blic)