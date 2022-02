KOD NAS SE MERE UKIDAJU SAMOSTALNO, TO JE STRAŠNO ALI JE REALNOST! Dr Kon otkrio koji mu je najteži trenutak tokom pandemije

Krajem ove nedelje biće dve godine od kako je saopšteno da je i u Srbiji potvrđen prvi slučaj korona virusa. Od tog 6. marta 2020. godine pozitivan nalaz testa dobilo je 1.908.272 građana.

Kovid je odneo 15.199 života. Za dve godine na stotine hiljada naših građana posetilo je kovid ambulante. Urađeno je više miliona pi-si-ar i antigenskih testova.

Epidemiolog i član Kriznog štaba Predrag Kon rekao je, gostujući u Dnevniku RTS-a, da je ovo nedelja u kojoj ćemo videti da li će se nastaviti pad oboljevanja, jasno je bilo tokom prethodnih nekoliko nedelja da se taj pad zadržao i posle formiranja školskih kolektiva i da se nastavlja.

"U toku ove nedelje može se pretpostaviti da će taj broj biti između 2.000 i 2.600 ukoliko se pad nastavi, ako dođe do većeg broja prosečno moramo da kažemo da se to usporava i da je posledica početka škola, prekida raspusta i povratka sa godišnjeg odmora. Ali to ćemo sačekati", kaže Kon.

Te dve nedelje su bitne, kako smo govorili ranije, tako će biti i sada, ne vidi se šta bi moglo da poremeti taj pad, napominje Kon.

Prema njegovim rečima, ono što se može pretpostaviti ako se pad nastavi da će on u drugoj polovini marta doći na trocifrene brojeve, a optimistički je ono što se može naslutiti ako ne dođe do iznenađenja i pojave novih varijanti.

O vakcinaciji

Kon kaže da je vakcinisanost nedovoljna i ne možemo da se poredimo sa zemljama koje imaju preko 80 odsto vakcinisanih, pa mogu da razmišljaju o potpunom ukidanju mera.

Čim imamo toliko veliki broj nevakcinisanih možemo pretpostaviti da imamo mnogo veći broj onih koji su potpuno osetljivi i ako bi obolevali mogli bi da imaju i teže kliničke forme, rekao je Kon.

Mi u ovom talasu sa omikronom videli smo blažu kliničku sliku, ali su nam stariji popunili bolnice, a posebno se smrtnost zadržala na visokom nivou, kaže on.

Daleko smo od toga da možemo da se opustimo i da najavljujemo kraj epdiemije, ne vidi se šta bi to poremetilo da do kraja ipak dođemo, rekao je dr Kon.

"Nalazimo se u završnici, najgore je u samoj završnici nečega da se dogodi neka teška forma bolesti, zato treba apelovati na ljude da se poštuju mere, mislim na zaštitnu masku, držanje distance i higijena ruku – to je najosnovnije", kaže epidemiolog.

Doktor Kon kaže da su mere snazi, treba stalno opominjati, cilj mera je da se smanji prenos i ubrza pad.

"Mere se kod nas ukidaju samostalno, to je strašno, ali je realnost, to traži velike analize", istakao je Kon, dodajući da ne možemo da se osećamo mirno kao oni koji sud dosegli 80 odsto obuhvata vakcinacijom.

Kako aktivirati imunizaciju

Ukazao je da već imamo objašnjenje ko treba da primi četvrtu dozu. Najlogičnije je da se daje starijima, ali kako ćemo pokrenuti, to je večito pitanje, ističe Kon.

Vakcinacija je zdrav stil života, ali kada govorimo o sportskom zdravlju treba da bude jasno da oni koji se čuvaju vakcinacijom protiv gripa duže žive, dokazano je.

foto: Shutterstock

"Antivakcinalni ambijent treba da se potisne, jer ćemo se boriti sa ovim dugi niz godina", napominje Kon.

Šta bi promenio

Smatra da pripremljenost sveta za pandemiju nija bila dovoljna, niko nije bio spreman sa zaštitnom orpemom i sa rezervama lekova.

"Ono što je Srbija uradila i što je dobro uradila je što je proglasila vanredno stanje, gde je efikasno i ubrzano sve nabavila što je bilo potrebno. Ja bih to uvek ponovo uradio", kaže on.

S druge strane, imali smo vanrednu situaciju gde smo satrije od 65 godina zatvorili, što je u tom trenutku bilo realno, kaže Kon.

"Danas posle svega znamo da smo mogli da ih puštamo u vreme dok je trajao policijski čas. On ne može da se uvede ukoliko nema vanrednog stanja, sve to treba postaviti i razjasniti", kaže Kon.

Najteži trenutak

Na pitanje koji mu je bio najteži trenutak tokom pandemije, kaže da je imao i lične zdravstvene probleme.

"Najteže je bilo umiranje kolega, zdravstvenih randika, zatim pojava peticije i formiranje nekih parastruktura koje ću tek ozbiljno analizirati koliko su ničega doneli, kritika koja je stizala od ljudi koji su bili dobornamerni je bila dobra, ali udari koji su stizali bez osnova su stvarali nepoverenje što je rezlturalo nepoverenjem u sve mere, što nije dobro, to je paravojna struktura", zaključio je Kon.

(Kurir.rs/RTS)