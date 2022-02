DR KON: Da smo ovo uradili i mi bismo sada bili pred ukidanjem mera! NAJBOLJI JE HIBRIDNI IMUNITET

Epidemiolog Predrag Kon kaže da Srbija ne može da se poredi sa zemljama koje imaju visoku stopu vakcinacije i ističe da će zbog toga "ova agonija kod nas duže trajati".

Kaže da je broj umrlih u Srbiji posledica upravo toga što obuhvat vakcinacije nije velik, ali naglašava da nam prirodni proces ide u prilog i da će brojevi inficiranih i preminulih nastaviti da se smanjuju.

Doktor Predrag Kon navodi da je produženi sretenjski raspust u Beogradu 25 puta smanjio registraciju obolevanja dece u osnovnim i srednjim školama.

"Ne može se reći da raspust nije dao rezultat. Koliko je to uticalo na prirodni proces, to ćemo gledati. Reproduktivna stopa se smanjila sa 0,8 na 0,6. To znači da se u narednom periodu očekuje pad registrovanja obolevanja, ali ćemo sa početkom škole videti da li će taj pad biti kao što je bio do sada ili će se usporiti i zaravniti", objašnjava doktor Kon.

Kaže da su škole dokazale da su prilično bezbedno mesto i da se zaražavanje dece ne dešava u školama koliko van njih, u različitim vannastavnim aktivnostima i kroz porodice.

Trenutno imamo situaciju da je svega 0,5 odsto svih učenika zaraženo. To nije neki ograničavajući faktor. Ukupno gledano, deca školskog uzrasta čine oko četiri odsto pozitivnih od svih testiranih", navodi Kon.

Ističe da je situacija vrlo dobra i da se to ne može zanemariti, zbog čega je i odlučeno da se nastava odvija neposredno.

"Omikron nije isključivo blaga bolest"

Doktor Kon kaže da podaci ukazuju da se intezitet aktivnosti virusa smanjuje.

"Što se tiče broja preminulih, uočava se da sporije ide opadanje. To je logično jer dosta se produžilo lečenje. Ljudi su na početku, kada nije bilo mogućnosti lečenja u potpunosti, za kraće vreme umirali kada su imali tešku formu, sada borba za život duže traje. I to smanjenje ćemo videti u narednom periodu", naglašava doktor Kon.

Ističe da omikron nije isključivo blaga bolest i da za starije, nevakcinisane i one koji imaju pridružene bolesti može da bude smrtonosan.

foto: Ana Paunković

Kaže da još uvek ima i delta soja, iako je omikron trenutno dominantan u Srbiji.

"Zaštita od vakcine bolja od prirodnog imuniteta"

Doktor Kon naglašava da je i dalje najvažniaj stvar ono što je, kako kaže, izgleda postala tabu tema - vakcinacija.

"Mi ne možemo uopšte da se upoređujemo sa zemljama koje su se približile 90 odsto obuhvata. Mi smo negde na 59 odsto vakcinisanih među starijima od 18 godina", navodi Kon.

Kaže da se virus menjao i postajao sve zarazniji i da studije pokazuju da zaštita od prirodnog imuniteta nije ista kao kod vakcine.

"Zaštita od vakcine je bolja. Najveća zaštita je kod onih koji su dobili takozvani hibridni imunitet - onih koji su i vakcinisani i preležali su kovid. Oni imaju dugotrajnu i vrlo solidnu zaštitu", kaže doktor Kon.

Naglašava da je u Srbiji vakcinisano manje od pet odsto dece starosti od 12 do 18 godina, zbog čega, napominje , takođe ne možemo da se poredimo sa zemljama u kojima je taj procenat oko 60.

"Ne govorim samo o deci, nego uopšte. Da nam je odnos takav da imamo preko 80 odsto odraslih vakcinisanih, mi bismo isto sada bili pred ukidanjem mera", naglašava doktor Kon.

"Agonija će kod nas duže trajati"

Doktor Kon kaže da kovid propusnice nemaju značaj kao što su imale jer omikron zaobilazi imunitet i zaražava i vakcinisane, ali ističe da je to ipak sasvim solidna mera jer sprečava velike gužve u zatvorenom prostoru, bar posle 20 časova.

Kon kaže da stanovništvo prati situacije i da ljudi daleko više poštuju mere kada su brojevi visoki, iako većinski mere nisu prihvaćene, pogotovo ne vakcinacija.

"Ova agonija će kod nas zbog toga duže trajati. Posledice će nas hvatati, ne samo sada, već u dužem periodu. Broj umrlih je posledica toga što nismo imali obuhvat vakcinacije kako treba, inače bismo bili kao Izrael. Bilo bi masovnog zaražavanja, bilo bi hospitalizovanih, ali ne bi bilo toliko umiranja", ističe doktor Kon.

Naglašava da je najgore to što smo se navikli da dnevno umre oko 60 ljudi.

Ipak, ističe da nam prirodni proces ide u prilog jer nove varijante virusa svaki put pokazuju blaže forme.

"Ne mogu da tvrdim da neće da se pojavi neka varijanta koja je teža, ali ako se ovako nastavi, krajem marta ćemo se spustiti na trocifrene brojeve, a onda i na dvocifrene. Koliko će dalje da se spušta u okviru tih dvocifrenih, to ne može niko da zna", kaže doktor Kon i ističe da će virus biti prisutan i da ćemo naučiti da živimo sa njim.

(Kurir.rs/RTS)