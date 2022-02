SVE JE VIŠE PACIJENATA SA SRČANIM PROBLEMIMA POSLE KORONE: 60 dana nakon preležanog virusa NIKAKO ne radite ovo!

Sve je više pacijenata koji se posle preležane korone žale na lupanje srca, a lekari su, između ostalih srčanih problema, kao posledicu virusa otkrili i oslabljeni srčani mišić.

Zbog toga kardiolozi upozoravaju da čak tri meseca posle preležane infekcije ne treba organizam izlagati preteranoj fizičkoj aktivnosti jer postoji rizik da dođe i do srčanog udara.

Kardiolog prof. dr Siniša Pavlović rekao je za Kurir da su se ljudi previše opustili i potcenili nove sojeve kovida, konkretno omikron.

- I pored činjenice da u najvećem broju slučajeva kliničke slike nisu teške, pacijenti u periodu od najmanje tri meseca nakon virusa ne treba da teže nikakvom fizičkom opterećenju. Sama činjenica da postoji rizik da se iza te blage infekcije krije miokarditis treba da ukaže na to da se ljudi pripaze, a posebno mladi, koji su skloni sportu, teretani i raznim aktivnostima - kaže prof. dr Pavlović i dodaje:

- Savetujemo sve pacijente da, ukoliko su tokom infekcije u nekom trenutku osetili malaksalost, to treba da shvate kao alarm da posle kovida organizam treba da odmaraju kako bi se posle nekog vremena oporavio. Tako je i kod obične prehlade, a kada je koronavirus u pitanju, to upozorenje je još jače. On je podsetio i na činjenicu da je kovid pokazao da ne napada samo respiratorne organe već i ceo organizam.

- Očekujemo od ljudi da imaju dozu razuma i da ne dokazuju koliko su fizički aktivni, koliko mogu da izdrže, da im virus ne može ništa, jer imamo primere gde se pokazalo drugačije.

I svetski stručnjaci su upozorili da omikron varijanta, iako je blaža, može da izazove komplikacije, pa tako oporavljeni pacijenti imaju veći rizik od srčanih oboljenja poput kardiomiopatije, zgrušavanja krvi, palpitacije, nedostatka daha.

- Mnogo pacijenata se žali na nedostatak vazduha i lupanje srca. Virus dovodi do upale krvnih sudova, što dovodi do zgrušavanja krvi. Ovo može da dovede do srčanog udara, tako da treba biti oprezan pri vežbanju i fizičkoj aktivnosti - rekao je kardiolog Ganeš Mantan iz medicinskog centra "Matana" u Indiji, a prenosi Tajms ov Indija.

Podsetimo, nedavno je i vaskularni hirurg Miroljub Drašković objasnio za Kurir televiziju kako korona utiče na vaskularni sistem.

- Još se ne zna šta sve može biti. Cinjenica je da smo za dve godine mogli da zakljucimo da ova bolest i te kako utice na vaskularni sistem. To je proces koji dovodi do poremećaja u endotelu krvnih sudova. Malo je čudno da virusi izazivaju takve promene, ali mi više o tome ne možemo diskutovati, moramo da se suočavamo sa posledicama.

Vrlo su česte tromboze, neuobičajeno koliko ima tromboza, recimo, dva-tri meseca nakon operacije. A tek posle operacije koje sve simptome vidimo, knjige o tome nisu pisale. Iznenadne smrti kod kovid bolesnika su najjčešće zbog tromboembolije - objasnio je dr Drašković.

