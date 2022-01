SVE VIŠE MLADIH NAM SE ŽALI: Vaskularni hirurg zabrinut zbog sve češćeg postkovid sindroma NEŠTO SE DEŠAVA U STOPALIMA ZBOG VIRUSA

Otkad je počela borba sa pandemijom korone, medicinski stručnjaci govore kako je to respiratorna bolest.

Međutim, ako je verovati poslednjoj studiji Univerziteta u San Dijegu, kovid je vaskularna bolest, što zapravo i objašnjava učestale slučajeve stvaranja krvnih ugrušaka i takozvana kovid stopala koja nisu klasični simptomi respiratornih bolesti.

Vaskularni hirurg Miroljub Drašković objasnio je za Kurir televiziju kako korona utiče na vaskularni sistem.

- Još se ne zna šta sve može biti. Činjenica je da smo za dve godine mogli da zaključimo da ova bolest i te kako utiče na vaskularni sistem. To je proces koji dovodi do poremećaja u endotelu krvnih sudova. Malo je čudno da virusi izazivaju takve promene, ali mi više o tome ne možemo diskutovati, moramo da se suočavamo sa posledicama. Vrlo su česte tromboze, neuobičajeno koliko ima tromboza, recimo dva-tri meseca nakon operacije. A tek posle operacije koje sve simptome vidimo, knjige o tome nisu pisale. Iznenadne smrti kod kovid bolesnika su najjčešće zbog tromboembolije - objasnio je vaskularni hirurg Miroljub Drašković za Kurir televiziju.

Kod mladih ljudi sve više se javlja postkovid simptom hladnih stopala, ali doktor uverava da to nije neuobičajeno.

- Jeste tako. Nešto se desi. Ljudi se žale. To su uticaji virusa i nije neuobičajeno da se javljaju hladnoće ekstremiteta. Dolazi do ispoljavanja takvih simtoma. Mladi ljudi ne mogu da ugreju noge. Sreća, tu je majka priroda i prirodno se to reguliše - kaže dr Drašković.

