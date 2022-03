Kraj za saobraćajne gužve kroz Čačak! Ovo je žila kukavica srpskih puteva!

U avgustu 2019. svečano je otvoren autoput "Miloš Veliki" tačnije deonica Koridora 11 od Obrenovca do Preljine što je predstavljalo veliko olakšanje za sve one koji putuju do Zapadne Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Pre mesec dana, tačnije 30. januara ove godine otvorena je deonica od Preljine kod Čačka do Pakovraće, u dužinu oko 11,5 kilometara. Otvaranjem ove deonice saobraćajne gužve koje su se stvarale kroz Čačak, naročito tokom sezone letnjih odmora i vikendom postale su prošlost, jer je sav tranzitni saobraćaj preusmeren na novu obilaznicu. Ona je u sastavu deonice autoputa Preljina - Požege od 30,9 kilometara, na kojoj je glavni izvođač kineska kompanija CRBC.

U sklopu petlje Pakovraće izgrađena je nova naplatna stanica koja ima šest traka za prolaz vozila u oba pravca. Ova trasa za 11,3 kilometara produžava postojeći autoput, a na njoj je izgrađen jedan tunel Trbušani od oko 280 metara, 10 mostova i četiri nadvožnjaka. Evo još par brojki - u trasu je ugrađeno 1.219.814 kubnih metara nasipa, 120.000 tona asfalta, izvedeno je 44 kilometara odbojne ograde i 20 kilometara zaštitne žičane ograde.

Posebno treba istaći da će se upravo na petlji Preljina auto-put "Miloš Veliki" spajati sa budućim auto-putem E-761 i deonicom Pojate - Preljina. Na taj način biće povezan sa auto-putem E-75.

Rok za završtetak radova koji su počeli u maju 2019. godine na celoj deonici do Požege je 36 meseci, a njihova vrednost je 450 miliona evra. Trebalo bi napomenuti da je deonica Preljina - Požega nastavak projekta izgradnje autoputa Beograd - Južni Jadran ukupne dužine 258 kilometara.

Ova deonica je deo velikog projekta a koji se jednim imenom zove "Miloš Veliki". U novembru 2016. se otvara deonica Koridora 11 od Ljiga do Preljine dužine 40,35 kilometra. Sa 66 mostova i četiri tunela ova deonica je označila početak borbe za sigurnije puteve. Dve godine kasnije, kao što smo već napomenuli otveren je "Miloš Veliki". Izgradnja autoputa "Miloš Veliki" poseban značaj ima za privlačenje domaćih i stranih investitora što će, između ostalog, omogućiti ravnomerni razvoj svih okolnih opština. Ovo je velika šansa za privedu ali i za turiskičku i ugostiteljsku delatnost. Kolika je frekvencija saobraćaja dovoljno govori podatak da nevno prođe 14.000 vozila.

Podsećanja radi deonica Preljina - Požega je nastavak projekta izgradnje autoputa Beograd - Južni Jadran ukupne dužine 258 kilometara. Autoput Preljina - Požega je podeljen na tri manje deonice i predstavlja regionalnu saobraćajnica, jer je nastavak Koridora 11 ka granici sa Crnom Gorom, ali je i deo budućeg auto-puta Beograd-Sarajevo.

Inače, ranije je najavljivano da će cela deonica od Preljine do Požege od 30,9 kilometara biti završena do kraja 2021. ali je u januaru saopšteno da je rok pomeren na kraj ove godine ili na prvi kvartal 2023. Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla da se rokovi pomeraju zato što predstavnici vlasti imaju mnogo ambicioznije rokove od onih predviđenih ugovorima, kao i da je na pomeranje uticala pandemija, ali druge objektivne stvari.

