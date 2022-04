LOŠE VESTI ZA SRBE KOJI PLANIRAJU LETOVANJE U GRČKOJ: Rat u Ukrajini DRASTIČNO uticao na cene MNOGI ĆE SE RAZOČARATI

Voditeljku Olju Lazarević interesovalo je da li je aktuelna situacija u Ukrajini uticala na cene smeštaja u Grčkoj. Ana smatra da rat još uvek nije uticao na cene smeštaja, mada je istakla da je svakako uticao na broj turista koji posećuju Grčku.

- To ne bih mogla sa sigurnošću da vam kažem. Ne bih rekla da je to već uticalo na cene. Mada ono što mogu da vam kažem jeste da je broj turista nešto manji. Ono što se očekuje na leto je osetljivi i značajan pad turista naravno onih iz Rusije i Ukrajine. Poljska koja je među prvih pet turista. Engleska koja tradicionalno zakazuje letovanje u februaru i martu, ove godine je to jedna trećina zakazanih prenoćišta koji su zakazani za leto - rekla je Ana Pantos u uključenju iz Atine za jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir Televizija

Ana je otkrila kakva je cena namirnica i goriva u Grčkoj.

- Na početku je bila kao i kod svih panika. Cene su znatno porasle, brašno takođe. Na sve to je uticalo i smanjenje izvoza koji je bio usmeren ka Rusiji. Hleb je recimo poskupeo sa 80 centi na 1 evro. Kilogram brašna je poskupeo za 20 centi, pa samim tim će to uticati i na cenu hleba. Benzin je nešto skuplji u unutrašnjosti, a u Atini je oko 2.0 i 2.15 evra po litru - rekla je Ana.

- Da li postoji možda nestašica nekih proizvoda po radnjama? - pitala je voditeljka.

Pantos je istakla da je sve odlično snabdeveno i da nema nestašica.

- Sve je odlično snabdeveno, možda je bila samo ta nestašica ulja jer je ljude počela da hvata panika, ali apsolutno nemamo nikakve nestašice niti bilo čega - rekla je Ana.

Dodala je da su Grci bili u neku ruku spremni za ovu krizu.

- Grci su temperamentniji od ostatka Evrope, pa nisu dozvolili da ih ovakva situacija zatekne. Samim tim su se spremili. Što se tiče izbeglica iz Ukrajine. Ako se dobro sećamo, Grci se vrlo brzo saberu i organizuju pomoć kao što je bilo '99 kada su pomogli nama, tako su se organizovali i za pomoć ukrajinskom narodu - rekla je Ana.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

13:38 SRBIJA MOŽE DA ODOLI UCENAMA SAMO UZ JAKOG LIDERA Đukanović: Ukrajina dovela lakrdijaša za predsednika i vidite šta ih je snašlo