PANIČNO SE KUPUJE ŠEĆER!? Politikolog direktno iz Moskve tvrdi: LJUDI OSEĆAJU DA POSTOJI PROBLEM

Voditeljku Olju Lazarević zanimalo je kakav je trenutni život u Moskvi i da li se promenio od početka invazije na Ukrajinu.

Politikolog je naveo da ljudi ipak panično kupuju šećer u Moskvi iako ne postoje nestašice.

- Nema nekih drastičnih promena. Na primer ljudi ipak po malo panično kupuju šećer i tako neke proizvode. Nije kao da postoje nestašice, više je do tog osećaja da postoje problemi. Poteškoće predstavljaju i to što su velike banke i izdavači kartica prekinuli saradnju sa ruskim bankama i sa Rusijom uopšte. To otežava kupovinu, ali ništa se drastično nije promenilo - istakao je politikolog u uključenju za jutarnji program Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Dodao je da se Rusi informišu u velikoj meri preko televizije, mada neki broj prati i telegram na kojem postoje kanali libelarnih opozicionih medija.

- Što se tiče informisanja, ljudi se u najvećoj meri informišu putem televizije. Ostatak se informiše preko interneta. Neko kroz telegram, neko kroz društvene mreže. Trenutno je telegram najprestižniji u Rusiji. Na telegramu takođe imaju kanale libelarni opozicioni mediji, dok preko televizije ide mein strim linija gde Rusija predstavlja svoju tačku gledišta - rekao je politikolog.

Sve informacije o sukobu u Ukrajini na portalu Kurir.rs prenete su iz izvora koji su se do sada pokazali prilično relevantnim, i koje u skladu sa okolnostima i dužnom novinarskom pažnjom dodatno proveravamo. Ipak, kako je u toku i pravi medijski i propagandni rat, redakcija Kurira moli čitaoce da nam skrenu pažnju na eventualne dezinformacije i lažne vesti, kako bismo pravovremeno reagovali i ispravili eventualne greške. Informacije slati na mejl redakcija@kurir-info.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

05:16 AKO RUSIJA OVO URADI EVROPI, RAT ĆE DOĆI DO VRHUNCA! Ekspert za bezbednost upozorava na opasnost ako se Rusi ODLUČE NA OVAJ POTEZ